Нетаньяху покинул заседание кабмина Израиля, чтобы поговорить с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ради телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в срочном порядке был вынужден покинуть заседание кабмина. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на представителя канцелярии главы правительства еврейского государства.

По информации издания, беседа Путина и Нетаньяху длилась около 50 минут. Это был их первый разговор за последние почти два месяца. Предыдущие контакты состоялись 16 октября.