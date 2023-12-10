Нетаньяху покинул заседание кабмина Израиля, чтобы поговорить с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ради телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в срочном порядке был вынужден покинуть заседание кабмина. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на представителя канцелярии главы правительства еврейского государства.
По информации издания, беседа Путина и Нетаньяху длилась около 50 минут. Это был их первый разговор за последние почти два месяца. Предыдущие контакты состоялись 16 октября.
Напомним, вечером 16 октября Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся после обострения палестино-израильского конфликта. Российский лидер подтвердил принципиальную готовность РФ и далее вести работу в интересах прекращения конфронтации и достижения мирного урегулирования методами дипломатии. Израильский премьер же заявил о намерении уничтожить весь потенциал ХАМАС.
Getty Images / Russian Presidential Press and Information Office / Handout / Anadolu Agency / Lior Mizrahi