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10 декабря, 13:58

Нетаньяху покинул заседание кабмина Израиля, чтобы поговорить с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ради телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в срочном порядке был вынужден покинуть заседание кабмина. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на представителя канцелярии главы правительства еврейского государства.

В Кремле раскрыли подробности долгого разговора Путина и Нетаньяху

В Кремле раскрыли подробности долгого разговора Путина и Нетаньяху

По информации издания, беседа Путина и Нетаньяху длилась около 50 минут. Это был их первый разговор за последние почти два месяца. Предыдущие контакты состоялись 16 октября.

Напомним, вечером 16 октября Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся после обострения палестино-израильского конфликта. Российский лидер подтвердил принципиальную готовность РФ и далее вести работу в интересах прекращения конфронтации и достижения мирного урегулирования методами дипломатии. Израильский премьер же заявил о намерении уничтожить весь потенциал ХАМАС.

Обложка ©

Getty Images / Russian Presidential Press and Information Office / Handout / Anadolu Agency / Lior Mizrahi

Наталья Исакова
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