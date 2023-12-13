10 аппетитных фото с такими идеальными блюдами, что даже перфекционисты будут в шоке
Вы и не догадывались, но вкусняшки могут доставлять удовольствие не только своим вкусом! Собрали 10 идеальных десертов, которые хоть сейчас под рамочку и в музей.
"Первая попытка приготовления яблочного пирога Седрика Гроле. Очень горжусь", — luax14.
Фото © Reddit / luax14
"Я учусь в кондитерской школе, и на прошлой неделе мы испекли вот такие круассаны!" — uniqueartist97.
Фото © Reddit / uniqueartist97
"Я назвала их "пелитки" (печеньки + улитки)", — stirphanie.
Фото © Reddit / stirphanie
"Идеально исполненный клюквенный тарт", — beekay90.
Фото © Reddit / beekay90
"Восхитительно шикарное японское мороженое", — PrincessZaiross.
Фото © Reddit / PrincessZaiross
"Тарт с декором из зёрен граната", — Suitable-Concert.
Фото © Reddit / Suitable-Concert
"Домашнее сахарное печенье с королевской глазурью", — binkkzz.
Фото © Reddit / binkkzz
"Тост с идеально уложенной посыпкой", — pokeaim.
Фото © Reddit / pokeaim
"Мой первый шоколадный тарт", — Extrafluffymeowloaf.
Фото © Reddit / Extrafluffymeowloaf
"Сделала десертик на семейные посиделки на прошлой неделе", — Pale-Assistant-9561.
Фото © Reddit / Pale-Assistant-9561
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Reddit / Extrafluffymeowloaf, uniqueartist97