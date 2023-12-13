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13 декабря, 06:00

10 аппетитных фото с такими идеальными блюдами, что даже перфекционисты будут в шоке

Вы и не догадывались, но вкусняшки могут доставлять удовольствие не только своим вкусом! Собрали 10 идеальных десертов, которые хоть сейчас под рамочку и в музей.

"Первая попытка приготовления яблочного пирога Седрика Гроле. Очень горжусь", — luax14.

Фото © Reddit / luax14

Фото © Reddit / luax14

"Я учусь в кондитерской школе, и на прошлой неделе мы испекли вот такие круассаны!" uniqueartist97.

Фото © Reddit / uniqueartist97

Фото © Reddit / uniqueartist97

"Я назвала их "пелитки" (печеньки + улитки)", — stirphanie.

Фото © Reddit / stirphanie

Фото © Reddit / stirphanie

"Идеально исполненный клюквенный тарт", — beekay90.

Фото © Reddit / beekay90

Фото © Reddit / beekay90

"Восхитительно шикарное японское мороженое", — PrincessZaiross.

Фото © Reddit / PrincessZaiross

Фото © Reddit / PrincessZaiross

"Тарт с декором из зёрен граната", — Suitable-Concert.

Фото © Reddit / Suitable-Concert

Фото © Reddit / Suitable-Concert

"Домашнее сахарное печенье с королевской глазурью", — binkkzz.

Фото © Reddit / binkkzz

Фото © Reddit / binkkzz

"Тост с идеально уложенной посыпкой", — pokeaim.

Фото © Reddit / pokeaim

Фото © Reddit / pokeaim

"Мой первый шоколадный тарт", — Extrafluffymeowloaf.

Фото © Reddit / Extrafluffymeowloaf

Фото © Reddit / Extrafluffymeowloaf

"Сделала десертик на семейные посиделки на прошлой неделе", — Pale-Assistant-9561.

Фото © Reddit / Pale-Assistant-9561

Фото © Reddit / Pale-Assistant-9561

10 смешных фото, глядя на которые любой скажет: "Бабушки такие бабушки"

10 смешных фото, глядя на которые любой скажет: "Бабушки такие бабушки"

Обложка ©

Reddit / Extrafluffymeowloaf, uniqueartist97

Сергей Трофимов
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