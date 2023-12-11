В Госдуме рассказали о зарубежных медиапроектах, ведущих кампанию против выборов в РФ

Медиапроектов, которые собираются настаивать на нелегитимности предстоящих выборов президента РФ и будут готовить к этому зарубежную аудиторию, на сегодняшний день насчитывается больше сотни. По словам главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарёва, такие проекты, как правило, курируются из США, Великобритании, Германии, Швеции, Польши и Украины.

"В последнее время наиболее активную деятельность по дискредитации наших выборов проявляют центры управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польши и Украины. Более 100 подконтрольных им медиапроектов подготавливают зарубежную аудиторию к признанию президентских выборов в России нелегитимными", — сказал Пискарёв во время встречи с членом Центризбиркома РФ Игорем Борисовым.