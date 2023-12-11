В Госдуме рассказали о зарубежных медиапроектах, ведущих кампанию против выборов в РФ
Пискарёв: Более 100 зарубежных медиапроектов заняты дискредитацией выборов в РФ
Медиапроектов, которые собираются настаивать на нелегитимности предстоящих выборов президента РФ и будут готовить к этому зарубежную аудиторию, на сегодняшний день насчитывается больше сотни. По словам главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарёва, такие проекты, как правило, курируются из США, Великобритании, Германии, Швеции, Польши и Украины.
"В последнее время наиболее активную деятельность по дискредитации наших выборов проявляют центры управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польши и Украины. Более 100 подконтрольных им медиапроектов подготавливают зарубежную аудиторию к признанию президентских выборов в России нелегитимными", — сказал Пискарёв во время встречи с членом Центризбиркома РФ Игорем Борисовым.
При этом, по его словам, те же самые ресурсы занимаются распространением недостоверных материалов о Вооружённых силах России, фактически дискредитируя наши войска.
Тем временем Центральная избирательная комиссия по итогам консультации с властями, представителями Минобороны и ФСБ сообщила, что проведение президентских выборов в новых регионах России возможно. Пройдут они, кстати, с 15 по 17 марта. Владимир Путин уже заявил о намерении баллотироваться на новый срок.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин