Украинскому министру напомнили, что Киев и без его обещаний годами пляшет под дудку Запада

Киев уже и так давно и пляшет, и скачет и перед ЕС, и перед Вашингтоном. И, кстати, его слова о том, чтобы "играть по-честному", это как раз относится к тому, что Украина не готова вступать в ЕС по всем тем критериям, которые требуются для этого