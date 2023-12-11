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Украинскому министру напомнили, что Киев и без его обещаний годами пляшет под дудку Запада

Политолог Савин: Киев готов "прыгать и плясать", лишь бы обойти еврозаконы

11 декабря, 13:56

ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Высказывание главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что в Киеве готовы "и попрыгать, и сплясать" ради вступления в ЕС, не вызывает сомнений — тем более что украинские власти и так уже который год в открытую пляшут под дудку Запада. На этот факт в беседе с Лайфом обратил внимание политолог Леонид Савин.

Он напомнил, что по критериям Украина не может вступить в Европейский союз. Этот факт признают даже многие европейские политики. Более того, уставные документы ЕС и НАТО не допускают членства стран, имеющих какие-либо территориальные претензии. В данном случае, рассуждает собеседник Лайфа, Киев не готов отказываться от притязаний на Крым и Донбасс, но при этом желает стать членом обоих альянсов. Без нарушения установленной процедуры тут никак не обойтись, и поэтому Украине придётся выторговывать свои позиции каким-то другим путём. В данном случае танцем.

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Киев уже и так давно и пляшет, и скачет и перед ЕС, и перед Вашингтоном. И, кстати, его слова о том, чтобы "играть по-честному", это как раз относится к тому, что Украина не готова вступать в ЕС по всем тем критериям, которые требуются для этого

политолог Леонид Савин

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно войдёт в ЕС и ради этого Киев готов "попрыгать и сплясать", если потребуется. А вот в Еврокомиссии напомнили, почему Украине рано думать о вступлении в Евросоюз. Для этого потребуется и время, и выполнение ряда условий для членства. В Словакии тоже выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС, как и в Венгрии.

Авторы
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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