Путин назвал ключевым приоритетом расселение ветхого жилья в Архангельске

Президент РФ Владимир Путин назвал первоочередной задачей решение проблемы с ветхим жильём в Архангельске. Он дал поручение вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину и министру строительства Иреку Файзуллину в ходе совещания по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны, заметив, что, "к сожалению, упустил", что в категорию аварийного жилья в Архангельске не попали такие строения, которые "на бок заваливаются".