Путин назвал ключевым приоритетом расселение ветхого жилья в Архангельске
Президент РФ Владимир Путин назвал первоочередной задачей решение проблемы с ветхим жильём в Архангельске. Он дал поручение вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину и министру строительства Иреку Файзуллину в ходе совещания по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны, заметив, что, "к сожалению, упустил", что в категорию аварийного жилья в Архангельске не попали такие строения, которые "на бок заваливаются".
"Здесь я попрошу и Марата Шакирзяновича, и министра строительства обратить на это внимание и как первоочередную задачу это решать", — распорядился глава государства, призвав считать одним из ключевых приоритетов расселение ветхого жилья и модернизацию системы ЖКХ.
Как уже сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин сегодня с рабочим визитом прибыл в Архангельскую область. Российский лидер поднял флаги на атомных подлодках "Красноярск" и "Император Александр III". В ходе церемонии он пообещал и дальше наращивать морскую мощь России.
ТАСС / Кирилл Иодас