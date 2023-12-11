Венгерские перевозчики присоединились к блокировке КПП на границе с Украиной

Венгерские перевозчики частично блокировали приграничный с Украиной контрольно-пропускной пункт в знак протеста против появления грузовиков из этой страны на дорогах Евросоюза. Словакия также возобновляет блокаду границы Украины.

Акция проходит на переходе Захонь — Чоп, в ней участвуют около 15 машин. Освещающие протест журналисты отмечают, что проезд легковых автомобилей не затруднён, однако грузовые машины проезжают с задержкой, в результате чего там образовалась большая пробка. Полиция тем временем перенаправляет грузовые потоки в сторону венгерско-румынской границы. Перевозчики пытаются привлечь внимание Еврокомиссии и правительства страны к "серьёзным искажающим рынок последствиям соглашения между Европейским союзом, Украиной и Молдовой о частичной либерализации автомобильных грузовых перевозок".