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11 декабря, 20:20

Венгерские перевозчики присоединились к блокировке КПП на границе с Украиной

<p>Пробка на границе Венгрии и Украины. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/M1Bunker/status/1734230098037878985/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bunker</a></p>

Пробка на границе Венгрии и Украины. Обложка © X / Bunker

Венгерские перевозчики частично блокировали приграничный с Украиной контрольно-пропускной пункт в знак протеста против появления грузовиков из этой страны на дорогах Евросоюза. Словакия также возобновляет блокаду границы Украины.

Акция проходит на переходе Захонь — Чоп, в ней участвуют около 15 машин. Освещающие протест журналисты отмечают, что проезд легковых автомобилей не затруднён, однако грузовые машины проезжают с задержкой, в результате чего там образовалась большая пробка. Полиция тем временем перенаправляет грузовые потоки в сторону венгерско-румынской границы. Перевозчики пытаются привлечь внимание Еврокомиссии и правительства страны к "серьёзным искажающим рынок последствиям соглашения между Европейским союзом, Украиной и Молдовой о частичной либерализации автомобильных грузовых перевозок".

В очереди на границе Польши и Украины скопилось уже более трёх тысяч грузовиков

В очереди на границе Польши и Украины скопилось уже более трёх тысяч грузовиков

Напомним, венгерские активисты с 2 декабря не дают украинским дальнобойщикам въехать на территорию своей страны из Словакии. Позже стало известно, что автоперевозчики из Венгрии вслед за поляками и словаками планируют 11 декабря начать протесты на границе с Украиной, так как из-за появления украинских коллег в зоне ЕС на грани разорения оказалось несколько сотен венгерских предприятий.

Лариса Сафронова
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