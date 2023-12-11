Словакия возобновляет блокаду границы Украины

Словацкие дальнобойщики с понедельника, 11 декабря, возобновят протест на границе с Украиной, целью которого является возвращение ранее отменённой системы разрешений для водителей из Незалежной. Об этом сообщил Союз автоперевозчиков Словакии.

"Президиум Союза автоперевозчиков Словакии принял решение, что приступит к продолжению протеста на пограничном переходе Вышне Немецке – Ужгород 11 декабря с 15:00 (17:00 мск) до отмены", — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что эта акция, которая ранее проходила с 1 по 5 декабря, не навредит обычным гражданам. В организации уточнили, что, несмотря на блокаду въезда на территорию страны – члена Евросоюза для украинских дальнобойщиков, передвижение пассажирского транспорта ограничивать не планируют.