Словакия возобновляет блокаду границы Украины
В Словакии автоперевозчики возобновят блокаду КПП на границе с Украиной
Словацкие дальнобойщики с понедельника, 11 декабря, возобновят протест на границе с Украиной, целью которого является возвращение ранее отменённой системы разрешений для водителей из Незалежной. Об этом сообщил Союз автоперевозчиков Словакии.
"Президиум Союза автоперевозчиков Словакии принял решение, что приступит к продолжению протеста на пограничном переходе Вышне Немецке – Ужгород 11 декабря с 15:00 (17:00 мск) до отмены", — говорится в заявлении.
Стоит отметить, что эта акция, которая ранее проходила с 1 по 5 декабря, не навредит обычным гражданам. В организации уточнили, что, несмотря на блокаду въезда на территорию страны – члена Евросоюза для украинских дальнобойщиков, передвижение пассажирского транспорта ограничивать не планируют.
Также в профессиональном объединении рассказали, в связи с чем было принято такое решение. Руководство союза пришло к этому после оценки полученной информации и её влияния на словацкий рынок перевозок.
Напомним, что это далеко не первая подобная акция. Так, 2 декабря венгерские активисты не давали украинским дальнобойщикам въехать на территорию европейской страны из Словакии. А с понедельника, 11 декабря, автоперевозчики из Венгрии начнут протесты на границе с Украиной. Наиболее масштабные протесты происходят на польско-украинской границе. Дальнобойщики с 6 ноября требуют вернуть действовавшие ранее ограничения на транспортные операции для Украины. Из-за своих украинских коллег они теряют деньги. Вблизи КПП скопилась огромная очередь из машин, в которой уже два водителя скончалисьвенгерские активисты не давали украинским дальнобойщикам въехать на территорию европейской страны из Словакии. А с понедельника, 11 декабря, автоперевозчики из Венгрии начнут протесты на границе с Украиной. Наиболее масштабные протесты происходят на польско-украинской границе. Дальнобойщики с 6 ноября требуют вернуть действовавшие ранее ограничения на транспортные операции для Украины. Из-за своих украинских коллег они теряют деньги. Вблизи КПП скопилась огромная очередь из машин, в которой уже два водителя скончались.
Pixabay