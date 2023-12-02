Венгерские активисты перекрыли украинским дальнобойщикам въезд из Словакии

Венгерские активисты не дают украинским дальнобойщикам въехать на территорию страны из Словакии — все КПП перекрыты. Об этом в телеграм-канале пишет издание "Страна.ua", ссылаясь на данные из местных соцсетей.

Огромная пробка из дальнобойщиков, ожидающих въезда на границе со Словакией. Видео © X / @hd7PR5YZbN59013

Застрявшие на границе Венгрии и Словакии дальнобойщики попытались окружить заблокированный КПП через Венгрию. По данным СМИ, в очереди находится свыше тысячи грузовиков.

"Венгрия перекрыла въезд украинским фурам, которые едут из Словакии", — указано в сообщении.

По словам представителя Закарпатской таможни Виктории Сенгетовской, выезда с Украины ожидают 32 автомобиля, въезда — 955. Также 1100 машин ждут проезда на территорию Незалежной из Венгрии на КПП Чоп – Захонь.