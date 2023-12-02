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2 декабря, 19:24

Венгерские активисты перекрыли украинским дальнобойщикам въезд из Словакии

Венгерские активисты не дают украинским дальнобойщикам въехать на территорию страны из Словакии — все КПП перекрыты. Об этом в телеграм-канале пишет издание "Страна.ua", ссылаясь на данные из местных соцсетей.

Огромная пробка из дальнобойщиков, ожидающих въезда на границе со Словакией. Видео © X / @hd7PR5YZbN59013

Застрявшие на границе Венгрии и Словакии дальнобойщики попытались окружить заблокированный КПП через Венгрию. По данным СМИ, в очереди находится свыше тысячи грузовиков.

"Венгрия перекрыла въезд украинским фурам, которые едут из Словакии", — указано в сообщении.

По словам представителя Закарпатской таможни Виктории Сенгетовской, выезда с Украины ожидают 32 автомобиля, въезда — 955. Также 1100 машин ждут проезда на территорию Незалежной из Венгрии на КПП Чоп – Захонь.

Кроме того, в Словакии на пропускном пункте Дьяково – Халме въезда на украинскую территорию ждут 150 грузовиков, выезда — 30.

В Словакии перевозчики заблокировали КПП на границе с Украиной, чтобы поддержать протестующих поляков

В Словакии перевозчики заблокировали КПП на границе с Украиной, чтобы поддержать протестующих поляков

Ранее также сообщалось, что Киев не может разблокировать границу с Польшей с начала ноября, когда местные дальнобойщики перекрыли пункты пропуска. Рядом с КПП собралась немалая очередь из автомобилей, в которой скончались уже два водителя. Перекрытые польскими перевозчиками пункты пропуска на границе с Украиной привели также к перебоям с поставками топлива в Незалежную.

Обложка ©

X / @hd7PR5YZbN59013

Анатолий Симоненко
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