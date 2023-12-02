Венгерские активисты перекрыли украинским дальнобойщикам въезд из Словакии
Венгерские активисты не дают украинским дальнобойщикам въехать на территорию страны из Словакии — все КПП перекрыты. Об этом в телеграм-канале пишет издание "Страна.ua", ссылаясь на данные из местных соцсетей.
Огромная пробка из дальнобойщиков, ожидающих въезда на границе со Словакией. Видео © X / @hd7PR5YZbN59013
Застрявшие на границе Венгрии и Словакии дальнобойщики попытались окружить заблокированный КПП через Венгрию. По данным СМИ, в очереди находится свыше тысячи грузовиков.
"Венгрия перекрыла въезд украинским фурам, которые едут из Словакии", — указано в сообщении.
По словам представителя Закарпатской таможни Виктории Сенгетовской, выезда с Украины ожидают 32 автомобиля, въезда — 955. Также 1100 машин ждут проезда на территорию Незалежной из Венгрии на КПП Чоп – Захонь.
Кроме того, в Словакии на пропускном пункте Дьяково – Халме въезда на украинскую территорию ждут 150 грузовиков, выезда — 30.
В Словакии перевозчики заблокировали КПП на границе с Украиной, чтобы поддержать протестующих поляков
Ранее также сообщалось, что Киев не может разблокировать границу с Польшей с начала ноября, когда местные дальнобойщики перекрыли пункты пропуска. Рядом с КПП собралась немалая очередь из автомобилей, в которой скончались уже два водителя. Перекрытые польскими перевозчиками пункты пропуска на границе с Украиной привели также к перебоям с поставками топлива в Незалежную.
X / @hd7PR5YZbN59013