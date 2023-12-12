Белый дом "натравил" на Конгресс европейских чиновников из-за отказа помогать Киеву
Reuters: Чиновники ЕС обратятся к Конгрессу США с призывом выделить Киеву помощь
Европейские чиновники намерены обратиться к Конгрессу США с призывом разблокировать военную помощь для Украины. Об этом со ссылкой на документ сообщило агентство Reuters.
Письмо будет отправлено американским законодателям 12 декабря. Его подписали свыше 100 человек из 17 государств – членов ЕС. Среди них Германия, Польша, Франция, Италия, Ирландия и другие страны.
"Военные расходы выросли по всей Европе. Однако американская военная помощь является необходимой и неотложной", — сказано в письме.
Напомним, что парламент Соединённых Штатов не разделяет желание Белого дома и далее спонсировать киевский режим. По словам конгрессмена Криса Мёрфи, Вашингтон близок к тому, чтобы бросить Украину. Свою позицию Палата представителей объясняет невнятной стратегией администрации Джо Байдена относительно конфликта.
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