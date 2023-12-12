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12 декабря, 01:05

Белый дом "натравил" на Конгресс европейских чиновников из-за отказа помогать Киеву

Reuters: Чиновники ЕС обратятся к Конгрессу США с призывом выделить Киеву помощь

Европейские чиновники намерены обратиться к Конгрессу США с призывом разблокировать военную помощь для Украины. Об этом со ссылкой на документ сообщило агентство Reuters.

Письмо будет отправлено американским законодателям 12 декабря. Его подписали свыше 100 человек из 17 государств – членов ЕС. Среди них Германия, Польша, Франция, Италия, Ирландия и другие страны.

"Военные расходы выросли по всей Европе. Однако американская военная помощь является необходимой и неотложной", — сказано в письме.

Белый дом призвал Киев не надеяться на новую помощь от США

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Напомним, что парламент Соединённых Штатов не разделяет желание Белого дома и далее спонсировать киевский режим. По словам конгрессмена Криса Мёрфи, Вашингтон близок к тому, чтобы бросить Украину. Свою позицию Палата представителей объясняет невнятной стратегией администрации Джо Байдена относительно конфликта.

Обложка ©

Unsplash / Maximalfocus

Илья Пушкарев
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