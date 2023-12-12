Белый дом "натравил" на Конгресс европейских чиновников из-за отказа помогать Киеву

Европейские чиновники намерены обратиться к Конгрессу США с призывом разблокировать военную помощь для Украины. Об этом со ссылкой на документ сообщило агентство Reuters.

Письмо будет отправлено американским законодателям 12 декабря. Его подписали свыше 100 человек из 17 государств – членов ЕС. Среди них Германия, Польша, Франция, Италия, Ирландия и другие страны.