Новое золото: Кто в России наваривается на яйцах Генпрокуратура и Минсельхоз разбираются, почему в России взлетели цены на яйца. Правительство даже обнулило пошлины на импорт, чтобы нам помогли Турция, Азербайджан и другие страны. Лайф выяснял, кто в России является крупнейшим производителем яиц. 14 декабря, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

На сколько подорожали яйца

В России подорожали яйца. Чтобы измерить рост цен, спецкоры проекта SHOT ПРОВЕРКА прокатились дважды по популярным магазинам Московского региона: в сентябре и декабре. Блицисследование проводилось только по самым дешёвым категориям и маркам яиц. Выяснилось, что за последние три месяца стоимость продукта в среднем взлетела на 86%.

В "Дикси" — на 124%.

В "Перекрёстке" — на 106%.

В "Пятёрочке" — на 94%.

В "Магните" — на 56%.

Во "Вкусвилле" — на 51%.











В ситуацию с ценами на яйца пришлось даже вмешаться президенту Владимиру Путину. "Приношу извинения. Сбой в работе правительства, вовремя не открыли импорт. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена", — сказал президент. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен. Ревизии подвергнутся все производства, которые подняли стоимость на яйца более чем на 40%. Среди причин подорожания эксперты называют дефицит рабочих рук из-за отъезда мигрантов, повышенный спрос на продукцию по причине возникшего ажиотажа и сложную ситуацию с птичьим гриппом.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже начала проверки: у компаний-производителей запросили расклад по стоимости куриных яиц, а также информацию о динамике цен у 10 федеральных торговых сетей. У надзорных органов есть основания полагать, что причины роста цен нужно искать не в торговых сетях, а на птицефабриках. Чтобы сбить ажиотаж, надзорные органы предложили крупным ретейлерам ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более 5%.

Ранее ФАС ловила некоторых производителей на завышении цен и других нарушениях. Например, антимонопольные дела были возбуждены против птицефабрик в Татарстане, Пензенской и Калининградской областях. ФАС подозревала, что региональные производители договариваются между собой и держат высокие цены.

Лайф выяснил, как ведут бизнес крупнейшие отечественные производители яиц. Их рейтинг каждый год публикует Росптицесоюз.

Птицефабрика "Синявинская"

Птицефабрика "Синявинская". Фото © "Яндекс.Карты"

Лидер отрасли — базирующаяся в Ленинградской области птицефабрика "Синявинская", ежегодно производящая свыше полутора миллиардов яиц. В прошлом году эта фирма принесла свыше 10 миллиардов рублей прибыли грязными и 1 миллиард чистыми. Финансовые показатели настолько хороши, что "Синявинская" решилась на расширение. Строится новый — самый большой в Европе — птичник на полмиллиона особей.

Птицефабрика "Синявинская" открылась в 1978 году; в девяностые была приватизирована; в нулевых её основным акционером стал депутат Заксобрания Ленобласти Никита Мельников; в десятых он, по собственным словам, продал бизнес холдингу "Русгрэйн". Накануне двадцатых годов птицефабрика находилась в предбанкротном состоянии, но обошлось. С кредиторами заключили мировое соглашение, появился новый инвестор. В настоящее время, по данным базы СПАРК, собственником "Синявинской" выступает "СБК базис".

Птицефабрика "Роскар"

Птицефабрика "Роскар". Фото © "Яндекс.Карты"

Расположенная под Выборгом птицефабрика "Роскар" производит ежегодно почти 1,4 миллиарда яиц — это второй результат отрасли. По итогам прошлого года компания принесла свыше 11 млрд рублей прибыли грязными и 1,5 млрд чистыми. В её планах — выделить 2,5 млрд рублей на модернизацию производства. Работы начнутся уже в следующем году, после их окончания выпуск яиц увеличится на 300 миллионов штук в год.

Птицефабрика "Роскар" существует полвека. После перестройки она превратилась в акционерное общество. Его доли, как писал в своё время профильный журнал "Агроинвестор", раскупили члены трудового коллектива. Впрочем, если судить по базе СПАРК, ситуация с тех пор сильно изменилась. Последний раз данные АО "Птицефабрика Роскар" раскрывались в 2015 году и на тот момент 99,99% акций владел президент компании Валерий Горячев. А крупнейшим миноритарием являлась его дочь. При деле оказался и зять Роман Смирнов, он занял кресло гендиректора "Роскара".

Слева — президент "Роскара" Валерий Горячев, справа — его зять, гендиректор "Роскара" Роман Смирнов. Фото © Roskar.ru

Валерий Горячев сделал себя сам. Работал на птицефабрике с 1974 года. Сначала бригадиром, затем главным зоотехником, а в 1990-м был избран коллективом на должность гендиректора. Это произошло аккурат накануне приватизации. Деловые издания утверждали, что за него проголосовали из-за предложенных им схем оптимизации затрат и перераспределения кадров. Изначально Горячеву принадлежало небольшое количество акций, а общая численность акционеров птицефабрики превышала тысячу человек. Но постепенно он увеличивал долю. Его пакет стремительно рос из года в год.

Горячевы живут с комфортом. В петербургском микрорайоне Лахта-Ольгино у них несколько добротных коттеджей стоимостью до ста миллионов рублей каждый. Передвигаются они на Mercedes-Benz, Porsche Cayenne, Volvo XC90 и прочих премиальных моделях авто.

Птицефабрика "Волжанин"

Птицефабрика "Волжанин". Фото © VК / Птицефабрика ОАО "Волжанин"

Ярославская птицефабрика "Волжанин" выпускает ежегодно 1,3 миллиарда яиц — это третий результат отрасли. В прошлом году фирма принесла 9 млрд рублей прибыли грязными и 1 млрд чистыми. На днях начала использовать новых кросс-несушек из Венгрии.

К "Волжанину" есть претензии у окрестных жителей. Они жалуются на запах куриного помёта, который птицефабрика складирует в ближайшем поле. Представители "Волжанина" ответили недовольным жёстко.

— Жалобщики — далёкие от сельской жизни люди, которые не хотят войти в положение птицефабрики только потому, что им пахнет, — ответила птицефабрика "Волжанин".

Людмила Костева. Фото © Oao-volganin.ru

Птицефабрика появилась в 1978 году. В девяностых её возглавила и возглавляет до сих пор бывшая заведующая ветслужбой Людмила Костева. Она и стала владельцем бизнеса во время приватизации. По последним данным, у неё 99,86% акций. Костева считается третьим по размеру богатства жителем Ярославской области.

Про бенефициара "Волжанина" известно мало. Людмила Костева состояла в Аграрной партии, безуспешно пыталась избираться в областную Госдуму. Уровень её благосостояния можно прикинуть благодаря заявлению, которое она написала в полицию несколько лет назад. Из её рабочего кабинета в птицефабрике украли 750 тысяч рублей, 10 тысяч долларов, 6 тысяч евро, мужской перстень с бриллиантом, несколько женских золотых колец с драгоценными камнями, сапфировое ожерелье и другие ювелирные изделия.

Птицефабрика "Свердловская"

Птицефабрика "Свердловская". Фото © Meat-expert.ru

Птицефабрика "Свердловская" находится в Екатеринбурге и ежегодно производит порядка миллиарда яиц. В прошлом году она получила 8,5 млрд рублей прибыли грязными и 338 млн чистыми. Эта старейшая в стране птицефабрика недавно отметила свой 80-летний юбилей. Но, по информации с её сайта, все несушки там не наши, российские, а из Германии, поставляются немецкой фирмой "Ломанн Тирцухт".

Владелец птицефабрики — государство в лице областного Министерства имущества. Как госпредприятие "Свердловская" активно участвует в госзакупках. 22 млрд рублей потрачено в 2015–2023 годах на закупки кормов, расходников и текущий ремонт. 220 млн заработано на поставках яиц и сдаче помещений.

В 2017–2021 годах "Свердловская" упорно судилась с Россельхознадзором, чтобы не очищать загаженное куриным помётом поле на 38 гектаров. От вони страдали местные жители, в почве фиксировалось повышенное содержание нитратного азота. Исполнить предписание птицефабрику не заставило даже решение Верховного суда РФ. Лишь после шумихи в прессе "Свердловская" прибралась за собой. Ещё её штрафовали за выброс в воздух загрязняющих веществ без разрешения.

Вот уже дюжину лет "Свердловской" руководит Александр Рогалёв. Человек он не публичный и скрытный, но однажды был фигурантом скандала. Руководитель не пускал на территорию птицефабрики бизнесменов, которые законно приобрели там несколько гаражей. Они заподозрили Рогалёва в вымогательстве и обратились в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело. Судя по базам ГИБДД, Рогалёв любил полихачить. Его лишали прав, множество раз крупно штрафовали, иногда на сотню тысяч рублей. Вероятно, топ-менеджер грешил нетрезвой ездой.

Птицефабрика "Окское"

Птицефабрика "Окское". Фото © Okskaya-ptf.ru

Рязанская птицефабрика "Окское" выпускает ежегодно чуть менее миллиарда яиц. В прошлом году она получила 7,5 млрд рублей прибыли грязными и 1,2 млрд чистыми. Предприятие считается градообразующим и имеет форму вертикального интегрированного холдинга полного цикла. Корма, зерно, цыплята — всё это производится и поставляется на птицефабрику её дочерними структурами. Через пару-тройку лет "Окское" может стать лидером отрасли. Вовсю идут работы по строительству новых шести цехов в Луховицах. Когда они заработают в полную мощь, холдинг будет производить 1,7 млрд яиц в год.

Птицефабрика поддерживает посёлок Окский, вкладываясь в местные школы, детсады и спортобъекты. Но местные всё равно недовольны соседом. Они надели противогазы и пикетировали здание администрации. Причина банальная — вонь. Активисты даже смогли пробраться на поля, где сотрудники "Окского" сжигают помёт в промышленных масштабах, и зафиксировать этот процесс на камеру. Увы, жалобы в Природоохранную прокуратуру не помогают.

Россельхознадзор регулярно выявляет нарушения на птицефабрике. В 2020 году инспекторы выявили в логистическом помещении (где упаковывают и хранят яйца перед отправкой в магазины) наличие синантропных птиц — воробьёв, которые переносят опасные для человека инфекции. Во время повторной проверки в 2021 году нарушение устранено не было.

Слева — Олег Лякин, справа — его сын Георгий Лякин. Фото © VK / Олег Лякин, Георгий Лякин

По последним данным, контрольным пакетом акций (59,23%) "Окского" владеет Денежниковский комбикормовый завод. А тот, в свою очередь, принадлежит члену совета директоров холдинга Олегу Лякину. Ранее Лякин самолично управлял АО "Окское" ещё и как исполнительный гендиректор, но пару месяцев назад уступил этот пост 25-летнему сыну Георгию.

Кто виноват в ситуации с куриным яйцом? 0 Производители, которые решили поднять цены Торговые сети, которые решили на этом заработать Население, которое на пустом месте и без причин устроило ажиотаж

Авторы Егор Пережогин