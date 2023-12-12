В Росгвардии подсчитали, сколько денег и новых кадров ежегодно потребуется для охраны школ
Советник главы Росгвардии Пышкин: Для охраны школ нужно ещё более 600 млрд в год
Для охраны всех школ России ежегодно понадобится 700 тысяч новых сотрудников и 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Игорь Пышкин на заседании комитета Госдумы во вторник, 12 декабря.
"Мы прорабатывали ещё два года назад вопрос об охране всех объектов Министерства просвещения на территории страны. Чтобы это сделать, нам понадобится дополнительно порядка 700 тысяч новых сотрудников и порядка 600 миллиардов рублей дополнительно ежегодно", — указал он.
Об усилении охраны в школах снова заговорили после трагического происшествия в брянской гимназии № 5, куда восьмиклассница заявилась с отцовским ружьём. В результате ЧП два человека погибли, пять пострадали. Среди погибших оказалась сама стрелявшая. По одной из версий, школьница хотела отомстить обижавшим её сверстникам. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
ТАСС / Octagon.Media / Наталья Чернохатова