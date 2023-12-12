В Росгвардии подсчитали, сколько денег и новых кадров ежегодно потребуется для охраны школ

Для охраны всех школ России ежегодно понадобится 700 тысяч новых сотрудников и 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Игорь Пышкин на заседании комитета Госдумы во вторник, 12 декабря.

"Мы прорабатывали ещё два года назад вопрос об охране всех объектов Министерства просвещения на территории страны. Чтобы это сделать, нам понадобится дополнительно порядка 700 тысяч новых сотрудников и порядка 600 миллиардов рублей дополнительно ежегодно", — указал он.