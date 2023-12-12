Спецслужбы рассказали, чьими руками Украина и Запад пытаются "раскачать" ситуацию в России
Директор ФСБ Бортников: Украина ведёт кампанию по расшатыванию ситуации в России
Украина развернула беспрецедентную кампанию по расшатыванию ситуации в России. Об этом заявил во вторник, 12 декабря, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).
Он отметил, что в уходящем году значительно увеличилось количество террористических преступлений, ставящих под угрозу безопасность нашей страны. Этому способствовало обострение ситуации в мире и рост напряжённости на рубежах России, но прежде всего следы ведут к украинским спецслужбам и неонацистским формированиям, которые активизировались в 2023 году. Их работу, по словам Бортникова, курируют иностранные разведсообщества, и в первую очередь США и Великобритания.
"Созданные ими на Украине центры информационно-психологических операций развернули беспрецедентную по масштабам кампанию по "расшатыванию" ситуации в нашей стране, пропаганду неонацистских идей и провокацию массовых беспорядков", — подчеркнул глава ФСБ.
Киев пытается вербовать маргинальную часть населения России для совершения подрывов, поджогов и других преступлений террористической направленности, указал Бортников. Зачастую речь идёт и о вовлечении в преступную деятельность подростков.
Ранее ФСБ выявила в Крыму деятельность разветвлённой агентурной сети спецслужб Украины. Целями диверсантов были глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель парламента Владимир Константинов, местный блогер Александр Талипов, а также общественный деятель Олег Царёв. А до этого силовики задержали 21-летнего жителя Калининградской области, который по заданию украинских спецслужб вербовал россиян для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.
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