Спецслужбы рассказали, чьими руками Украина и Запад пытаются "раскачать" ситуацию в России

Украина развернула беспрецедентную кампанию по расшатыванию ситуации в России. Об этом заявил во вторник, 12 декабря, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

Он отметил, что в уходящем году значительно увеличилось количество террористических преступлений, ставящих под угрозу безопасность нашей страны. Этому способствовало обострение ситуации в мире и рост напряжённости на рубежах России, но прежде всего следы ведут к украинским спецслужбам и неонацистским формированиям, которые активизировались в 2023 году. Их работу, по словам Бортникова, курируют иностранные разведсообщества, и в первую очередь США и Великобритания.

"Созданные ими на Украине центры информационно-психологических операций развернули беспрецедентную по масштабам кампанию по "расшатыванию" ситуации в нашей стране, пропаганду неонацистских идей и провокацию массовых беспорядков", — подчеркнул глава ФСБ.

Киев пытается вербовать маргинальную часть населения России для совершения подрывов, поджогов и других преступлений террористической направленности, указал Бортников. Зачастую речь идёт и о вовлечении в преступную деятельность подростков.