Артём Жога рассказал, как решился обратиться к Путину

Председатель Народного совета ДНР Артём Жога признался, что атмосфера церемонии награждения героев в Кремле придала ему сил для того, чтобы обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять участие в выборах в следующем году. Об этом он заявил в ходе разговора с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Артём Жога рассказал, как решился обратиться к Владимиру Путину. Видео © T.me / Пушилин Д.В.

По его словам, нет никого, кто мог бы возглавить Россию и довести всю специальную военную операцию до логического завершения.

"Соответственно, попав <...> на награждение Героев Российской Федерации, я был в окружении 250 человек, все герои <...>, со многими перезнакомился: Героями Советского Союза, лётчиками, космонавтами. И, наверное, вот эта атмосфера мне придала сил", — рассказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале Пушилина.