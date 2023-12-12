Артём Жога рассказал, как решился обратиться к Путину
Жога: Атмосфера награждения героев придала сил, чтобы обратиться к Путину
Председатель Народного совета ДНР Артём Жога признался, что атмосфера церемонии награждения героев в Кремле придала ему сил для того, чтобы обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять участие в выборах в следующем году. Об этом он заявил в ходе разговора с главой ДНР Денисом Пушилиным.
Артём Жога рассказал, как решился обратиться к Владимиру Путину. Видео © T.me / Пушилин Д.В.
По его словам, нет никого, кто мог бы возглавить Россию и довести всю специальную военную операцию до логического завершения.
"Соответственно, попав <...> на награждение Героев Российской Федерации, я был в окружении 250 человек, все герои <...>, со многими перезнакомился: Героями Советского Союза, лётчиками, космонавтами. И, наверное, вот эта атмосфера мне придала сил", — рассказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале Пушилина.
Вместе с тем председатель Народного совета ДНР отметил, что глава государства поинтересовался у него тем, как идёт интеграция республики, и о её законотворческой деятельности. При этом на заданный вопрос Путин ответил положительно, что "вселило надежду на то, что справедливость восторжествует", подчеркнул Жога.
Напомним, весной 2024 года в России состоится голосование на выборах президента. Оно пройдёт в течение 15, 16 и 17 марта. Нынешние полномочия Владимира Путина истекают 7 мая 2024-го, однако недавно глава государства объявил о намерении баллотироваться. 9 декабря прошло первое собрание инициативной группы избирателей по выдвижению российского лидера кандидатом на предстоящие выборы. Следующее собрание назначено на 16 декабря.
ТАСС / Валерий Шарифулин