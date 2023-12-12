Визит Зеленского на Кабо-Верде вызвал политический скандал в стране
RFI: Визит Зеленского привёл к конфликту президента и премьера Кабо-Верде
Владимир Зеленский и премьер Кабо-Верде Жозе Улиссеш Коррейя и Cилва. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official
Визит Владимира Зеленского на Кабо-Верде вызвал политический скандал в островном государстве. Президенту Жозе Марии Невишу не понравилось, что премьер Жозе Улиссеш Коррейя и Силва провёл встречу с Зеленским без его ведома.
"Я был глубоко удивлён этой встречей, я проясню этот вопрос и приму соответствующие меры", — приводит слова президента Кабо-Верде радиостанция RFI.
Он также раскритиковал правительство за "институциональную нелояльность" в вопросах внешней политики.
Напомним, Владимир Зеленский присутствовал на церемонии инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. А по пути в южноамериканскую страну он посетил Кабо-Верде, где встретился с главой местного кабинета министров. Кроме того, Зеленский по пути в Аргентину залетел и в Бразилию, где хотел встретиться с президентом Лулой да Силвой, но получил отказ.