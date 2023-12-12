Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Российский миротворец погиб при съезде БТР с горной дороги в Карабахе

Канада второй раз за месяц расширила санкции против России

В Белом доме заявили, что у США осталось денег всего "на пару недель" поддержки Украины

Писателя Фредерика Бегбедера задержали во Франции по таинственным причинам

Захарова разнесла "шаромыгу-Зеленского", вновь полетевшего попрошайничать в США

Дума приняла закон о прохождении срочной службы в органах ФСБ

Суд постановил депортировать семьи детей, потушивших Вечный огонь в Красном Селе

Путин подписал новую редакцию базового закона о занятости

Финляндия в декабре откроет три КПП на границе с Россией, пишут СМИ

Социолога Кагарлицкого* освободили в зале суда, он отделался штрафом

Визит Зеленского на Кабо-Верде вызвал политический скандал в стране

RFI: Визит Зеленского привёл к конфликту президента и премьера Кабо-Верде

12 декабря, 15:12
<p>Владимир Зеленский и премьер Кабо-Верде Жозе Улиссеш Коррейя и Cилва. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official</p>

Владимир Зеленский и премьер Кабо-Верде Жозе Улиссеш Коррейя и Cилва. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Визит Владимира Зеленского на Кабо-Верде вызвал политический скандал в островном государстве. Президенту Жозе Марии Невишу не понравилось, что премьер Жозе Улиссеш Коррейя и Силва провёл встречу с Зеленским без его ведома.

"Я был глубоко удивлён этой встречей, я проясню этот вопрос и приму соответствующие меры", — приводит слова президента Кабо-Верде радиостанция RFI.

Он также раскритиковал правительство за "институциональную нелояльность" в вопросах внешней политики.

СМИ узнали, сколько длился разговор Орбана с Зеленским в Аргентине

СМИ узнали, сколько длился разговор Орбана с Зеленским в Аргентине

Напомним, Владимир Зеленский присутствовал на церемонии инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. А по пути в южноамериканскую страну он посетил Кабо-Верде, где встретился с главой местного кабинета министров. Кроме того, Зеленский по пути в Аргентину залетел и в Бразилию, где хотел встретиться с президентом Лулой да Силвой, но получил отказ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!