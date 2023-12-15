10 сопящих и так сладко спящих питомцев, что не сфотографировать их — преступление
Милее кошечек и собачек могут быть разве что спящие пушистики и усатики. Собрали 10 фотоподтверждений, из-за которых вы тоже захотите вздремнуть... Даже сильнее обычного.
"Тут спит летучая мышка. Пожалуйста, пользуйтесь другой дверью", — shygirlturnedsassy.
Фото © Reddit / shygirlturnedsassy
"Уморился", — Sch3bang.
Фото © Reddit / Sch3bang
"Пора подремать! Наверное, ему снится что-то очень хорошее, раз пёс так лыбится", — Oneofakind1977.
Фото © Reddit / Oneofakind1977
"Вернулись домой после десятидневного путешествия. Кажется, он соскучился", — settiek.
Фото © Reddit / settiek
"На самом деле даже котикам нужны ваша любовь и привязанность", — hazel037.
"Щенок спит в самой милой позе, что я только видела", — hazel037.
"В городе орудует... спящая банда!" — SubiSG1.
Фото © Reddit / SubiSG1
"Извините, не смогу сегодня работать, на мне уснул пёс", — adazeuq.
Фото © Reddit / adazeuq
"Бодрствуя, он выглядит просто великолепно... Но не сейчас, не сейчас..." — ghostwooman.
Фото © Reddit / ghostwooman
"Ну, тут всё справедливо", — b12ftw.
Фото © Reddit / b12ftw
Животные/ домашние питомцы
Reddit / Oneofakind1977, b12ftw