10 сопящих и так сладко спящих питомцев, что не сфотографировать их — преступление

"Тут спит летучая мышка. Пожалуйста, пользуйтесь другой дверью", — shygirlturnedsassy.

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"Пора подремать! Наверное, ему снится что-то очень хорошее, раз пёс так лыбится", — Oneofakind1977.

Фото © Reddit / Oneofakind1977

"Вернулись домой после десятидневного путешествия. Кажется, он соскучился", — settiek.

Фото © Reddit / settiek

"На самом деле даже котикам нужны ваша любовь и привязанность", — hazel037.

Фото © Reddit / hazel037

"Щенок спит в самой милой позе, что я только видела", — hazel037.

Фото © Reddit / hazel037

"В городе орудует... спящая банда!" — SubiSG1.

Фото © Reddit / SubiSG1

"Извините, не смогу сегодня работать, на мне уснул пёс", — adazeuq.

Фото © Reddit / adazeuq

"Бодрствуя, он выглядит просто великолепно... Но не сейчас, не сейчас..." — ghostwooman.

Фото © Reddit / ghostwooman

"Ну, тут всё справедливо", — b12ftw.