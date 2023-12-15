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15 декабря, 06:00

10 сопящих и так сладко спящих питомцев, что не сфотографировать их — преступление

Милее кошечек и собачек могут быть разве что спящие пушистики и усатики. Собрали 10 фотоподтверждений, из-за которых вы тоже захотите вздремнуть... Даже сильнее обычного.

"Тут спит летучая мышка. Пожалуйста, пользуйтесь другой дверью", — shygirlturnedsassy.

Фото © Reddit / shygirlturnedsassy

Фото © Reddit / shygirlturnedsassy

"Уморился", — Sch3bang.

Фото © Reddit / Sch3bang

Фото © Reddit / Sch3bang

"Пора подремать! Наверное, ему снится что-то очень хорошее, раз пёс так лыбится", — Oneofakind1977.

Фото © Reddit / Oneofakind1977

Фото © Reddit / Oneofakind1977

"Вернулись домой после десятидневного путешествия. Кажется, он соскучился", — settiek.

Фото © Reddit / settiek

Фото © Reddit / settiek

"На самом деле даже котикам нужны ваша любовь и привязанность", — hazel037.

Фото © Reddit / hazel037

Фото © Reddit / hazel037

"Щенок спит в самой милой позе, что я только видела", — hazel037.

Фото © Reddit / hazel037

Фото © Reddit / hazel037

"В городе орудует... спящая банда!" SubiSG1.

Фото © Reddit / SubiSG1

Фото © Reddit / SubiSG1

"Извините, не смогу сегодня работать, на мне уснул пёс", — adazeuq.

Фото © Reddit / adazeuq

Фото © Reddit / adazeuq

"Бодрствуя, он выглядит просто великолепно... Но не сейчас, не сейчас..." ghostwooman.

Фото © Reddit / ghostwooman

Фото © Reddit / ghostwooman

"Ну, тут всё справедливо", — b12ftw.

Фото © Reddit / b12ftw

Фото © Reddit / b12ftw

"Это ангелы с усами": 3 лучших высказывания великих людей о кошках

"Это ангелы с усами": 3 лучших высказывания великих людей о кошках

Обложка ©

Reddit / Oneofakind1977, b12ftw

Сергей Трофимов
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