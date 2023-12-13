3 рецепта новогодних десертов с необычной подачей, которые создадут атмосферу праздника

Оливье, сельдь под шубой, запечённая курица, бутерброды — с горячими блюдами и закусками на новогоднем столе всё и так понятно. Однако с десертами вопрос остаётся открытым — что же подавать гостям, чтобы дополнить атмосферу праздника?

1. Слоеный десерт с йогуртом

Классные и простые рецепты новогодних десертов. Фото © Shutterstock

Идеальный вариант для тех, кто не хочет переедать. Десерт получится очень лёгким, к тому же впишется в новогоднюю обстановку. Чтобы его приготовить, вам понадобится всего несколько ингредиентов: греческий йогурт, клубничный, вишнёвый или малиновый джем, любое длинное печенье и мята.

Приготовление займёт буквально несколько минут. Возьмите прозрачные стеклянные стаканы и начните выкладывать слоями йогурт и джем. Украсьте десерт сверху листиками мяты, а сбоку вертикально вставьте в стакан печенье. Готово! Можно подавать к столу.

Кстати, порционные десерты на больших застольях — хорошее решение, ведь так каждому гостю точно достанется сладкое, а шансы, что придётся искать в холодильнике место для недоеденного, сводятся к нулю.

2. Пряничный домик

Рецепты от шеф-повара, которые можно легко повторить дома: пряничный новогодний домик. Фото © Shutterstock

Это не просто десерт, а целое новогоднее развлечение для гостей. Заранее купите заготовку под домик — наборы продаются как в магазинах, так и на маркетплейсах. Соберите друзей и близких за пару часов до планируемого застолья и предложите вместе построить пряничный домик.

Дайте волю фантазии — после того как каркас будет готов, декорируйте с помощью крема, топпингов и посыпок как душе угодно. Когда гости отправятся к столу для основного приёма пищи, уберите готовые домики в холодильник, чтобы сладкий клей и украшения застыли. Такая совместная активность точно поднимет праздничное настроение.

3. Снеговики из безе

Что интересного приготовить на новогодний стол: 3 простых рецепта вкусных десертов. Фото © Shutterstock

Бренд-шеф "Кухни на районе" Максим Кузнецов поделился с Лайфом ещё одним сладким угощением на Новый год — снеговиком! Для начала запаситесь наборами безе в ближайшем магазине — вам нужны белой круглой формы.

С помощью пищевого клея соберите из шариков безе снеговиков, уберите в холодильник на час, дав время клею схватиться. А потом приступайте к самой интересной части — украшению. С помощью цветной посыпки сделайте подобие одежды для снеговика, а оранжевое конфетти, конечно, оставьте для носа — ведь мы привыкли втыкать в настоящих снеговиков морковку. Гости точно оценят креативный подход к десерту.