Решение Банка России о возможном повышении ключевой ставки до 16% связано с высокой инфляцией. Такая мера должна поддержать российский рубль, рассказал Станислав Паулаускас — экономист, член экспертного совета при Комитете Госдумы по финансовому рынку. Как изменения повлияют на потребителей, эксперт рассказал в беседе с Лайфом.

Вероятнее всего, Банк России всё же примет решение о повышении ставки на основе анализа текущих экономических данных и прогнозов, так как регулятор видит необходимость стабилизировать ситуацию с высокой инфляцией и поддержать российскую валюту. Станислав Паулаускас. Экономист.

По словам эксперта, высокая ключевая ставка может ограничить рост цен на товары и услуги, что поможет контролировать уровень инфляции, а также поспособствует укреплению российского рубля, делая его привлекательнее для иностранных инвесторов, которые ищут высокодоходные возможности. Собеседник Лайфа считает, что это может привести к притоку иностранного капитала и способствовать развитию экономики.

По словам специалиста, повышение процентной ставки поспособствует удешевлению цен на импортные товары, что будет выгодно для потребителей. Также он отметил стабильность финансового рынка, так как повышение ставки может способствовать сокращению рисков и предотвращению перегрева рынка.