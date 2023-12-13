Экономист назвал россиянам плюсы от возможного повышения ключевой ставки до 16%
Экономист Паулаускас: Банк России всё же примет решение о повышении ставки до 16%
Решение Банка России о возможном повышении ключевой ставки до 16% связано с высокой инфляцией. Такая мера должна поддержать российский рубль, рассказал Станислав Паулаускас — экономист, член экспертного совета при Комитете Госдумы по финансовому рынку. Как изменения повлияют на потребителей, эксперт рассказал в беседе с Лайфом.
Вероятнее всего, Банк России всё же примет решение о повышении ставки на основе анализа текущих экономических данных и прогнозов, так как регулятор видит необходимость стабилизировать ситуацию с высокой инфляцией и поддержать российскую валюту.
По словам эксперта, высокая ключевая ставка может ограничить рост цен на товары и услуги, что поможет контролировать уровень инфляции, а также поспособствует укреплению российского рубля, делая его привлекательнее для иностранных инвесторов, которые ищут высокодоходные возможности. Собеседник Лайфа считает, что это может привести к притоку иностранного капитала и способствовать развитию экономики.
По словам специалиста, повышение процентной ставки поспособствует удешевлению цен на импортные товары, что будет выгодно для потребителей. Также он отметил стабильность финансового рынка, так как повышение ставки может способствовать сокращению рисков и предотвращению перегрева рынка.
Паулаускас добавил, что повышение ключевой ставки до 16% в первую очередь должно быть обосновано с точки зрения стабилизации экономической ситуации и долгосрочной устойчивости. Важно, чтобы Банк России применил все необходимые меры для минимизации возможных негативных последствий повышения ставки и продолжал работать над развитием экономики страны в целом, заключил эксперт.
Напомним, что 27 октября Банк России снова повысил ключевую ставку — на этот раз сразу на два процентных пункта, с 13 до 15% годовых. В регуляторе объяснили, что повышение произошло на фоне значительного усиления инфляционного давления. Так, согласно обновлённому прогнозу ЦБ, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5% (при целевом показателе 4%). Глава ЦБ заявила, что решение повысить ключевую ставку оказалось вынужденным. По словам Набиуллиной, потери для граждан и бизнеса были бы ещё больше. Зампред ЦБ Ольга Полякова позже назвала условия для нового повышения ключевой ставки.
LIFE / Александр Шалгин