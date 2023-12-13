Модный эксперт рассказал, как выбрать брюки, чтобы не прослыть фриком на весь сезон Стилист Бухинник рекомендует мужчинам этой зимой вдохновляться байкерами и хиппи 13 декабря, 14:18 Фото © senivpetro / freepik

Модные эксперты сегодня советуют мужчинам выбирать брюки с высокой линией талии, карго, зарекомендовавшие себя в прошлом сезоне, а также клёш с низкой посадкой. О самых актуальных моделях брюк россиянам рассказал стилист Владимир Бухинник в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Вы точно попадёте в тренды этой зимы, если выберете стильные брюки, напоминающие байкерскую экипировку, или спортивные брюки в сочетании с классическим пальто. Джинсы тоже остаются на пике моды, однако классические или скучные модели эксперт предлагает отложить в сторону. Выбираем либо узкие, либо очень широкие модели из сырого денима. Возглавляют "джинсовые" тренды очень светлые "варёнки" и узоры в виде звёзд на коленях, как когда-то носили хиппи в конце 60-х годов.

"Я бы обратил внимание на традиционные брюки на тонком утеплителе с двумя боковыми карманами или же с карманами, расположенными на коленях. А также на карго, у которых множество карманов на передней половине брюк или объёмные, выполненные из денима, обработанного в технике тай-дай", — рекомендует Бухинник.

Авторы Марина Калегина