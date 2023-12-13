Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Госдума рассмотрит законопроект о запрете абортов в частных клиниках

В МИД РФ пригрозили, что взлёт F-16 ВСУ с баз НАТО приравняется к участию в конфликте

7,6 кг милоты: Малютка-панда на очередном осмотре показала острые когти и дикий нрав

В Подмосковье приостановлены регистрация авто и выдача водительских прав

МВД: Двух россиян впервые лишили гражданства за преступление

Вандалы "обезглавили" коня маршала Рокоссовского в центре Москвы

Россиянам показали, как последствия плохой погоды выглядят глазами энергетиков

Переговоры о приёме Украины в ЕС вынесены на саммит в Брюсселе

Машина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области

Умер автор "Бандитского Петербурга" Андрей Константинов

Модный эксперт рассказал, как выбрать брюки, чтобы не прослыть фриком на весь сезон

Стилист Бухинник рекомендует мужчинам этой зимой вдохновляться байкерами и хиппи

13 декабря, 14:18
<p>Фото ©<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/young-man-shopping-at-menswear-shop_6640200.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> senivpetro / freepik </a></p>

Фото © senivpetro / freepik

Модные эксперты сегодня советуют мужчинам выбирать брюки с высокой линией талии, карго, зарекомендовавшие себя в прошлом сезоне, а также клёш с низкой посадкой. О самых актуальных моделях брюк россиянам рассказал стилист Владимир Бухинник в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Вы точно попадёте в тренды этой зимы, если выберете стильные брюки, напоминающие байкерскую экипировку, или спортивные брюки в сочетании с классическим пальто. Джинсы тоже остаются на пике моды, однако классические или скучные модели эксперт предлагает отложить в сторону. Выбираем либо узкие, либо очень широкие модели из сырого денима. Возглавляют "джинсовые" тренды очень светлые "варёнки" и узоры в виде звёзд на коленях, как когда-то носили хиппи в конце 60-х годов.

Стилист Лисовец перечислил 5 элементов образа, превращающих москвичек в провинциалок

Стилист Лисовец перечислил 5 элементов образа, превращающих москвичек в провинциалок

"Я бы обратил внимание на традиционные брюки на тонком утеплителе с двумя боковыми карманами или же с карманами, расположенными на коленях. А также на карго, у которых множество карманов на передней половине брюк или объёмные, выполненные из денима, обработанного в технике тай-дай", — рекомендует Бухинник.

Дизайнер назвал 5 предметов зимнего гардероба, которые никогда не выйдут из моды

Дизайнер назвал 5 предметов зимнего гардероба, которые никогда не выйдут из моды

Чтобы не выставить себя посмешищем в кругах знатоков моды, стоит заранее узнать, какие модели обуви окажутся в антитренде зимой 2024 года. Лайф подготовил небольшую шпаргалку, что носить уже не стоит. Кроме того, многих интересует, как носить пуховик, чтобы не выглядеть простушкой. Об этом, кстати, высказался фешен-гуру и стилист Владислав Лисовец, перечислив Лайфу, в каких пуховиках зимой 2023–2024 ходить нельзя.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!