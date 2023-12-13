Озвучено колоссальное число призывников, необходимое ВСУ для замены убитых и раненых
NYT: Киеву придётся призывать по 20 тысяч человек в месяц для восполнения потерь
Чтобы восполнить понесённые ВСУ потери, Киеву в следующем году придётся мобилизовывать по 20 тысяч человек каждый месяц. Об этом говорится в материале газеты The New York Times со ссылкой на бывшего украинского комбата Евгения Дикого.
"Киев не объявляет цели по числу мобилизованных или потери, но, по оценкам бывшего командующего батальоном Евгения Дикого, Украине потребуется мобилизовывать по 20 тысяч солдат в месяц на протяжении всего следующего года, чтобы поддерживать армию как для замены убитых и раненых, так и для проведения ротации", — сказано в тексте.
Ранее советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал сложности с мобилизацией на Украине. В то же время украинский военный эксперт считает, что мобилизация оставшихся на "гражданке" украинцев не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя. По его словам, всё из-за нехватки западной техники. А новая западная помощь Украине не светит из-за огромных потерь и проваленного контрнаступления. Как пишет авторитетный американский журнал Military Watch Magazine, в Штатах также опасаются, что ВС РФ уничтожат репутацию M1 Abrams как самого лучшего танка.
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