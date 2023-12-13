Озвучено колоссальное число призывников, необходимое ВСУ для замены убитых и раненых

Чтобы восполнить понесённые ВСУ потери, Киеву в следующем году придётся мобилизовывать по 20 тысяч человек каждый месяц. Об этом говорится в материале газеты The New York Times со ссылкой на бывшего украинского комбата Евгения Дикого.

"Киев не объявляет цели по числу мобилизованных или потери, но, по оценкам бывшего командующего батальоном Евгения Дикого, Украине потребуется мобилизовывать по 20 тысяч солдат в месяц на протяжении всего следующего года, чтобы поддерживать армию как для замены убитых и раненых, так и для проведения ротации", — сказано в тексте.