День работника органов безопасности, День игр, Куриный день: Праздники и приметы 20 декабря Сегодня, 20 декабря 2023 года, в России отмечается профессиональный праздник тех, кто обеспечивает безопасность государства и общества. Также на эту дату приходится международный день, посвящённый солидарности всего человечества, и несколько неформальных праздников. 19 декабря, 21:01 20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности. Фото © ТАСС / Виталий Невар

День работника органов безопасности

20 декабря в России отмечается профессиональный праздник сотрудников спецслужб — День работника органов безопасности. Несколько фактов о нём: это российский официальный ведомственный праздник;

установлен указом президента РФ от 20 декабря 1995 года;

отмечается ежегодно 20 декабря, дата не смещается;

ранее назывался Днём чекиста;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

празднуется в профессиональном сообществе.

Органы государственной безопасности — это такие структуры, деятельность которых направлена на пресечение и раскрытие преступлений против государственного строя, внешней и внутренней безопасности страны. Они занимаются разведкой, охраной госорганов, обеспечением правительственной связи, охраной границы.

20 декабря их сотрудники отмечают профессиональный праздник, потому что в этот день (7 декабря по старому стилю) в 1917 году была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с Феликсом Дзержинским. Её задачей было пресечение контрреволюционных действий, выработка мер борьбы с саботажниками. В 1918–1921 годах были созданы и другие чекистские подразделения.

В последующие десятилетия органы государственной безопасности пережили немало структурных реформ — и в марте 1954 года был создан Комитет государственной безопасности. Упразднён он был после развала СССР, на смену ему пришли самостоятельные федеральные органы: Служба внешней разведки (СВР), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте РФ (ФАПСИ), Федеральная служба охраны. Все они стоят на страже безопасности российского государства, общества, каждого гражданина.

По традиции профессиональный праздник работников органов безопасности отмечается на государственном уровне. К нему приурочены торжественные мероприятия, чествования ветеранов, награждение отличившихся.

Международный день солидарности людей

20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности. Фото © Shutterstock

20 декабря в России и других странах отмечается праздник под названием Международный день солидарности людей. Рассказываем о нём: это интернациональный официальный праздник;

провозглашён Генассамблеей ООН в 2005 году;

ежегодно отмечается в одну дату — 20 декабря;

цель — призывать жителей планеты стремиться к сотрудничеству и взаимопомощи.

Солидарность в ООН понимают как единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержку членов социальной группы. В основе солидарности лежит общность интересов, желание достигать совместных целей, общая ответственность. В своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН отмечала, что солидарность — это одна из фундаментальных и универсальных ценностей.

20 декабря международная организация призывает всё человечество проявить сотрудничество прежде всего в достижении одной из главных современных целей — искоренении нищеты. По данным всемирный организации, помощь требуется как минимум 1,2 миллиарда человек, которые живут в условиях "многомерной бедности". Около половины из них — дети. Большинство бедняков в мире — 83% (579 миллионов) — жители стран Африки к югу от Сахары. Цель Программы развития ООН — помочь 100 миллионам человек вырваться из бедности уже к 2025 году.

День игр

20 декабря отмечается День игр. Фото © Shutterstock

20 декабря отмечается День игр — праздник, в России малоизвестный, но обладающий долгой историей. Рассказываем о нём: это международный неформальный праздник;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 20 декабря;

был учреждён в Британии в 1975 году разработчиком настольных игр.

День игр появился в то время, когда развлечений было не так много, как сейчас. Целью было выделить один день календаря, когда жители британского Челси могли бы собраться вместе и поиграть в настольные игры. Впервые такой праздник отметили 20 декабря 1975 года. Инициативу подхватили, и постепенно День игр стал международным. К нему в разных странах обычно приурочены различные конференции, выставки, посвящённые сфере развлечений.

За те полвека, которые почти прошли с момента появления этого праздника, игровая отрасль сильно изменилась. Теперь вместо настольных игр можно выбрать электронные, начиная от простых в смартфоне, заканчивая сложными и дорогими на специальных консолях. Суть же Дня игр осталась прежней. Предлагается в эту дату собраться вместе с близкими или друзьями, чтобы хорошо провести время. Фотографиями и мини-рассказом об этом можно поделиться на своих страницах в соцсетях. В англоязычных странах, например, это делают с хештегом #GamesDay, то есть #Деньигр.

Кстати, вопреки распространённому мнению, многие игры, даже компьютерные, полезны для мозга. Например, ряд исследований показал эффективность некоторых из них при освоении второго языка, изучении математики и естественных наук. Главное — знать меру и не превращаться в игромана.

Куриный день

20 декабря отмечается Куриный день. Фото © Shutterstock

На 20 декабря приходится также забавный праздник, о котором в России знают мало. Называется он Куриный день или Куриное рождество: это народный праздник западных славян;

ежегодно отмечается 20 декабря, по календарю не сдвигается;

связанные с курами обряды появились на фоне церковного памятного дня.

20 декабря православные церкви чтут память священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, жившего в I–II веках и бывшего учеником Иоанна Богослова. К этому дню у западных славян, в том числе у сербов, сложился ритуал.

Хозяйка вставала рано утром, шла в птичник и кормила кур и другую живность остатками еды, приготовленной в День святой Варвары. А первый гость, приходящий в дом, объявлялся "куриным помазанником". Его в шутку сажали на подушку, чтобы он нёс яйца. Всё это считалось зароком того, что куры будут разводиться хорошо и нести много яиц.

Также в этот день члены семьи бросали в огонь по полену на счастье и удачу. Считается, что если на святого Игнатия идёт снег или дождь, то год будет урожайным.

Приметы 20 декабря

Амвросиев день

20 декабря Русская православная церковь чтит память святого Амвросия, который жил в V веке. Он родился в Северной Италии в богатой и знатной римской семье. Получив образование, стал правителем провинций Лигурии и Эмилии, а затем был избран епископом. Раздал имущество бедным, боролся против ереси. В память победы над арианством он составил гимн "Тебе Бога хвалим", который до сих пор поётся на благодарственных богослужениях. Святой Амвросий почитается в числе величайших богословов и отцов Церкви. Он известен также как преобразователь церковного пения: ввёл размерный такт, правильные ритмы и разнообразные мелодии в пении.

На Руси в эту дату отмечали Амвросиев день. Считалось, что этот церковно-народный праздник нужно провести среди близких. Человеку сулили невзгоды, если он оказывался вдали от семьи. В этот день устраивали совместный ужин. Он обязательно должен быть постным, потому что идёт Рождественский пост. В народе верили также, что на Амвросия нельзя принимать подарки — вместе с ними можно получить беды. Любые увеселительные мероприятия — под запретом.

Погодные приметы 20 декабря

Мокрый снег на Амвросия — к дождливому лету.

Сухой снег — к засухе летом.

Солнце в дымке — к сильной метели.

Облачный день сулит метели в ближайшие дни.

Именинники 20 декабря

20 декабря именины может отмечать российский актёр Михаил Мамаев. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Сегодня, 20 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Антон

Василий

Григорий

Иван

Игнатий

Лев

Михаил

Павел

Пётр

Сергей. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев