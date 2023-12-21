День рождения кроссворда, День горячего шоколада, Анфиса Рукодельница: Праздники и приметы 21 декабря Сегодня, 21 декабря 2023 года, в России нет государственных красных дат календаря, зато этот день богат на международные неофициальные праздники. Например, на него приходится День рождения всемирно популярных игр и ребуса. 20 декабря, 21:01 21 декабря отмечается День рождения кроссворда. Фото © Freepik

День рождения кроссворда

21 декабря в России можно отметить необычный праздник — День рождения кроссворда. Несколько фактов о нём: это неофициальный международный памятный день

отмечается ежегодно 21 декабря, по календарю не сдвигается

приурочен к дате первой публикации такой головоломки.

Кроссворд — это ребус, суть которого состоит в разгадывании слов по определениям. Осложняется задание тем, что ответы нужно вписывать в клетки по вертикали и горизонтали и ошибка в одном слове создаст проблемы с отгадыванием других.

Принято считать, что кроссворд в нынешнем его виде впервые был опубликован в воскресном приложении к газете New York World 21 декабря 1913 года. Правда, есть и другой вариант — публикация в журнале "Святой Николас" в 1875 году, однако такая версия менее распространена. Впрочем, любимая многими головоломка может быть куда старше. Так, её подобие было обнаружено в ходе раскопок в Помпеях, уничтоженных извержением вулкана в 79 году н.э. В СССР же первый кроссворд напечатали в литературном журнале "Резец" 2 декабря 1925 года.

Как бы то ни было, именно в XX веке эти головоломки обрели большую популярность. Некоторые газеты и журналы отводили на них целые страницы. Также появились издания, полностью занятые кроссвордами. Даже в век популярности смартфонов эти ребусы не теряют актуальности — появились специальные приложения, где можно разгадывать головоломку из пересекающихся слов. Кстати, сегодня, в День рождения кроссворда, этим можно и заняться.

День рождения баскетбола

21 декабря отмечается День рождения баскетбола. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

На 21 декабря приходится ещё одна историческая дата — День рождения баскетбола. В России и за рубежом этот праздник могут отмечать как спортсмены, так и фанаты игры. Рассказываем о дате: это международный неофициальный памятный день

ежегодно отмечается 21 декабря

приурочен к матчу, состоявшемуся в 1891 году в США

к дате обычно приурочены товарищеские игры.

Точкой отсчёта истории баскетбола принято считать 21 декабря 1891 года, когда первый в истории матч состоялся в зале учебного центра Христианской молодёжной ассоциации в Спрингфилде (штат Массачусетс, США). Игра была придумана учителем физкультуры Джеймсом Нейсмитом. Правила, которые он написал, состояли из 13 пунктов. Впервые они были опубликованы 15 января 1892 года в университетской газете, и это второй вариант дня рождения баскетбола. Первого официального матча с тех пор пришлось ждать недолго. Он был проведён почти через два месяца — 12 февраля 1892 года.

Игра настолько всем понравилась, что начала быстро распространяться сначала по США, а затем и по всему миру. Уже в 1936 году баскетбол стал олимпийским видом спорта. Ожидаемо первое золото взяла сборная Соединённых Штатов. Чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) уже давно является сильнейшим национальным клубным турниром в мире.

Лучший способ отпраздновать День рождения баскетбола — сыграть в него. Уличные игровые площадки на большей части территории России для этого сейчас подходят едва ли, а вот в спортзал сходить при наличии времени ничто не мешает.

День горячего шоколада

21 декабря отмечается День горячего шоколада. Фото © Freepik

21 декабря свой праздник в России могут отмечать любители одного популярного лакомства — на эту дату приходится День горячего шоколада: это международный неофициальный праздник

ежегодно отмечается 21 декабря

каких-то традиций празднования не появилось.

Теперь уже неясно, кто придумал отмечать 21 декабря День горячего шоколада и почему именно в эту дату. Очевидно, что идею оценили и теперь этот праздник знают в разных странах, в том числе в России.

Шоколад — очень древний продукт, но сначала он был совсем не таким, каким его знаем мы. Это был не десерт, а горький напиток из молотых и обжаренных какао-бобов с перцем, смешанных с водой. По одной из версий, шоколад поэтому так и называется — на ацтекском якобы это значило "горькая вода".

В Европу в XVI веке шоколад завезли конкистадоры, и уже там он стал приобретать современные черты. Сначала это был деликатес, который себе могли позволить только аристократы. В России шоколад появился при Петре I. Массово доступен этот продукт стал только в прошлом веке с началом его широкого производства.

Шоколад, если им не злоупотреблять, полезен для организма. В нём есть вещества, которые вызывают в организме выброс эндорфинов — гормонов счастья. Этот продукт поддерживает тонус, богат питательными веществами. В том числе по последней причине увлекаться им не стоит. К тому же сейчас в большинстве сортов шоколада много сахара.

Йоль — праздник середины зимы

21 декабря отмечается Йоль — праздник середины зимы. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

На 21 декабря приходится Йоль. Этот древний праздник в России малоизвестен. Рассказываем о нём: это праздник середины зимы у германских народов

постепенно оказался вытеснен Рождеством

в каждом году дата уникальна, в 2023-м это 21 декабря

с ним было связано много обрядов и верований.

Йоль — один из самых древних европейских праздников, который стал постепенно забываться под влиянием христианства. Это праздник середины зимы, связанный с разными богами и событиями в других мирах.

Например, германцы верили, что в этот день все миры сходятся в Мидгарде: боги и богини нисходят на землю, тролли и эльфы беседуют с людьми, мёртвые поднимаются из-под земли. Это был день великого пира и праздника. Люди собирались, чтобы встретить возрождающееся солнце.

В древности Йоль длился несколько дней, начинался за ночь до зимнего солнцестояния (в зависимости от года с 19 по 22 декабря). Эту ночь называли "материнской". Сейчас у некоторых европейских народов сохранилась традиция встречать её в кругу семьи. А ещё в эту ночь зажигали костер Йоля и охраняли дом от злых духов. Было принято давать самые искренние клятвы и обещания.

Приметы 21 декабря

Анфиса Рукодельница

21 декабря православные чтут память святой мученицы Анфисы, которая пострадала за Христа в Риме в V веке. Анфиса была женой сановника, крещена святителем Амвросием Медиоланским. Женщину сожгли из-за того, что она отказалась от предложения жены градоначальника Сунильды принять арианское крещение. Считается, что молитва перед иконой Святой Анфисы защитит крепость сердечных уз, а также оградит от недоброжелательных помыслов и дурных намерений со стороны.

В народе на Руси, где часто святых соотносили с тем или иным занятием, мученица стала Анфисой Рукодельницей. Она считалась помощницей девушкам в создании собственной судьбы. На Анфису незамужние пряли, ткали, шили, вышивали, но делать это полагалось после молитвы святой и в полном одиночестве. Поскольку предание о житии святой Анфисы Римской связано со стихией огня, также сложилась традиция обращения к ней за защитой от пожаров и других стихийных бедствий.

Погодные приметы 21 декабря

Небольшие белые облака — к морозам.

Снег погнул ветки деревьев — к хорошему урожаю.

Ясная погода с морозом — к снежной и мягкой зиме.

Облака полосами — к потеплению.

Именинники 21 декабря

21 декабря именины может отмечать российская актриса Анфиса Черных. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодняшний день, 21 декабря, не богат на именины. Их могут отмечать обладатели следующих имён: Анфиса

Кирилл. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев