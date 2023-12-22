День зимнего солнцестояния, День энергетика, Анна Тёмная: Праздники и приметы 22 декабря Сегодня, 22 декабря 2023 года, в России можно отмечать праздник зимы — она наступает по астрономическому календарю. Также на эту дату в нашей стране приходятся два профессиональных праздника. 21 декабря, 21:01 На 22 декабря приходится день зимнего солнцестояния. Обложка © Getty Images / borchee

День зимнего солнцестояния

В 2023 году 22 декабря — это уникальный день, который отмечен явлением под названием "зимнее солнцестояние". Рассказываем о нём: в Северном полушарии наступает астрономическая зима;

ночь становится самой длинной в году, день — самым коротким;

у разных народов этот день издревле был связан с разными приметами.

Зимнее солнцестояние случается каждый год в конце декабря. На территории России наступает "астрономический праздник" (как и во всех других государствах, расположенных в Северном полушарии) — астрономическая зима, которая продлится до весеннего равноденствия, то есть до 20 марта 2024 года. В Южном полушарии всё наоборот: в этот день наступает астрономическое лето.

Сегодня в нашей части света Солнце находится на минимальной высоте от линии горизонта. А значит, световой день самый короткий в году (в Москве, например, всего около семи часов), ночь — самая длинная. Дата зимнего солнцестояния не фиксированная. В 2023 году в Северном полушарии оно наступает 22 декабря, а в целом в XXI веке приходится на 20, 21 или 22 декабря. Затем световой день постепенно становится длиннее, Северное полушарие начинает прогреваться в преддверии лета.

В той или иной форме празднование самого короткого дня в году есть во всех культурах и религиях мира. В этот день гадали, устраивали пиры, жертвоприношения, разжигали костры. На Руси зимнее солнцестояние чаще всего называли Спиридон-солнцеворот. Также на древней территории России праздник был известен как Солноворот, или Поворот. С распространением христианства его вытеснило Рождество, а затем и Новый год.

День энергетика

22 декабря в России отмечается День энергетика. Фото © ТАСС / Иван Высочинский

22 декабря в России свой праздник отмечают работники одной из важнейших отраслей. На эту дату приходится День энергетика: это официальный российский профессиональный праздник;

установлен ещё указом Президиума Верховного Совета в 1966 году;

ежегодно отмечается 22 декабря, по календарю не сдвигается;

приурочен к дате принятия Государственного плана электрификации России в 1920 году;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

В советское время День энергетика изначально отмечался 22 декабря, но затем была попытка сместить его на выходной — третье воскресенье декабря. Эта реформа не прижилась — работники отрасли продолжали его отмечать в фиксированный день. Тем более для них, как и для представителей многих других профессий, выходных как таковых нет: энергетикам нужно работать в сменном режиме 24\7, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование энергосистемы страны. В 2015 году по просьбе Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики и общественного объединения "Всероссийский электропрофсоюз" постановлением Правительства РФ была возвращена изначальная дата профессионального праздника — 22 декабря.

Электроэнергетика — это базовая отрасль экономики России, как и любой другой страны. Она обеспечивает электрической и тепловой энергией потребности народного хозяйства и населения. Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 71 региональной энергосистемы. В неё входит около 1000 электростанций. Ежегодно все они вырабатывают около триллиона киловатт-часов электроэнергии. Кстати, российский электроэнергетический комплекс считается одним из крупнейших и экологически чистых в мире. Эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря профессионализму многих поколений работников отрасли, их ответственному отношению к делу.

День образования Пенсионного фонда России

22 декабря отмечается День образования Пенсионного фонда России. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

22 декабря в России отмечают свой праздник также многие социальные работники, так как на эту дату приходится День образования Пенсионного фонда РФ. Несколько фактов о нём: это неофициальный российский ведомственный праздник;

каждый год отмечается в фиксированную дату — 22 декабря;

приурочен к годовщине создания такой государственной структуры;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

Пенсионный фонд России был создан постановлением Верховного Совета РСФСР 22 декабря 1990 года, когда в стране происходили масштабные изменения в политической и социально-экономической сферах. Целью было создать орган, который займётся государственным управлением средствами пенсионной системы.

В 1991 году ПФР начал сбор средств на финансирование пенсий и формирование своих территориальных органов, причём основным средством для формирования первого бюджета фонда тогда было привлечение займов в коммерческих банках. Уже на первом этапе реформы, в 1991–1994 годах, численность пенсионеров в России возросла — право получать выплаты по возрасту обрели все пожилые граждане. В 2002 году в стране начался самый масштабный период пенсионной реформы. Её итогом стало введение многоуровневой структуры пенсионного капитала. Пенсия стала включать базовую, страховую и накопительную части.

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования стали единым Фондом пенсионного и социального страхования РФ, который сокращённо называется Социальный фонд России. Пенсии, пособия, маткапитал, больничные и другие выплаты, которые прежде назначались в двух разных фондах, с 1 января 2023 года стало возможным оформлять в режиме "одного окна".

День рождения российского хоккея

22 декабря отмечается День рождения российского хоккея. Фото © ТАСС / Александр Яковлев

22 декабря в России отмечается праздник, посвящённый одному из самых популярных в нашей стране видов спорта, — День рождения российского хоккея. Вот несколько фактов о нём: это российский неофициальный праздник;

отмечается каждый год 22 декабря, по календарю не смещается;

приурочен к первым официальным соревнованиям по этому виду спорта;

в эту дату обычно проводятся товарищеские матчи, другие праздничные мероприятия.

В наше время Россия — один из лидеров в хоккейном рейтинге мира, сборная нашей страны унаследовала на международной арене прозвище Красная Машина за способность громить соперников. Причём на освоение этого вида спорта в СССР ушло немного времени. День рождения российского хоккея отмечается 22 декабря, потому что в эту дату в 1946 году состоялись первые официальные соревнования по "канадскому хоккею" — так тогда называли эту игру. Состязания прошли в восьми городах, решающие поединки — в Москве.

Сегодня же для России как наследницы славного прошлого советского хоккея этот вид спорта по-настоящему народный. Сборная РФ участвовала в 29 чемпионатах мира и девяти олимпийских турнирах, выиграв пять ЧМ и завоевав одну золотую олимпийскую медаль (в Пхёнчхане в 2018 году). Немало наших соотечественников выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — самой престижной в мире, где они показывают высокий уровень мастерства и забивают решающие голы.

В России есть ещё один праздник, посвящённый этому виду спорта, — Всероссийский день хоккея. Он не приурочен к какой-то дате истории, а отмечается символически в первый день зимы, 1 декабря. Учреждён был в 2007 году по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка с целью пропаганды спорта, повышения интереса россиян к хоккею.

Приметы 22 декабря

Анна Тёмная

Сегодня, 22 декабря, Православная церковь чтит память святой Анны, матери Девы Марии, Богородицы. Вместе с мужем Иоакимом она проживала в Назарете. Согласно Писанию, так как чета долго не имела детей, соседи их осуждали. Такая семья считалась неполноценной, прогневавшей небеса. Однако супруги не переставали молиться о ребёнке, и однажды паре явился ангел. Он известил, что у них, несмотря на годы, родится дочь, которая прославится в веках. Девочку назвали Марией. Пожилые родители скончались в преклонном возрасте, через несколько лет после Введения в храм своей трёхлетней Дочери.

На Руси отмечали народный праздник под названием Анна Тёмная. В этот день уделяли особое внимание женщинам, особенно беременным. Представительницам прекрасного пола положено было отложить все домашние дела вплоть до рукоделия и отдыхать. На Анну старались сделать какое-то доброе дело, например помочь нуждающимся. Было принято молиться о крепкой семье, зачатии, детях, свадьбе.

Погодные приметы 22 декабря

Иней на деревьях — к хорошему урожаю плодов.

Снежный буран — к сильным морозам.

Ясная погода — и Новый год таким будет.

Именинники 22 декабря

22 декабря именины может отмечать российский рэпер Василий Вакуленко (Баста). Фото © ТАСС / ФК "Зенит" / Алёна Яшина

Сегодня, 22 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр

Анна

Василий

Владимир

Степан. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев