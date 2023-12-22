День зимнего солнцестояния, День энергетика, Анна Тёмная: Праздники и приметы 22 декабря
Сегодня, 22 декабря 2023 года, в России можно отмечать праздник зимы — она наступает по астрономическому календарю. Также на эту дату в нашей стране приходятся два профессиональных праздника.
На 22 декабря приходится день зимнего солнцестояния. Обложка © Getty Images / borchee
День зимнего солнцестояния
В 2023 году 22 декабря — это уникальный день, который отмечен явлением под названием "зимнее солнцестояние". Рассказываем о нём:
- в Северном полушарии наступает астрономическая зима;
- ночь становится самой длинной в году, день — самым коротким;
- у разных народов этот день издревле был связан с разными приметами.
Зимнее солнцестояние случается каждый год в конце декабря. На территории России наступает "астрономический праздник" (как и во всех других государствах, расположенных в Северном полушарии) — астрономическая зима, которая продлится до весеннего равноденствия, то есть до 20 марта 2024 года. В Южном полушарии всё наоборот: в этот день наступает астрономическое лето.
Сегодня в нашей части света Солнце находится на минимальной высоте от линии горизонта. А значит, световой день самый короткий в году (в Москве, например, всего около семи часов), ночь — самая длинная. Дата зимнего солнцестояния не фиксированная. В 2023 году в Северном полушарии оно наступает 22 декабря, а в целом в XXI веке приходится на 20, 21 или 22 декабря. Затем световой день постепенно становится длиннее, Северное полушарие начинает прогреваться в преддверии лета.
В той или иной форме празднование самого короткого дня в году есть во всех культурах и религиях мира. В этот день гадали, устраивали пиры, жертвоприношения, разжигали костры. На Руси зимнее солнцестояние чаще всего называли Спиридон-солнцеворот. Также на древней территории России праздник был известен как Солноворот, или Поворот. С распространением христианства его вытеснило Рождество, а затем и Новый год.
День энергетика
22 декабря в России отмечается День энергетика. Фото © ТАСС / Иван Высочинский
22 декабря в России свой праздник отмечают работники одной из важнейших отраслей. На эту дату приходится День энергетика:
- это официальный российский профессиональный праздник;
- установлен ещё указом Президиума Верховного Совета в 1966 году;
- ежегодно отмечается 22 декабря, по календарю не сдвигается;
- приурочен к дате принятия Государственного плана электрификации России в 1920 году;
- нерабочим не является, если не выпадает на выходной.
В советское время День энергетика изначально отмечался 22 декабря, но затем была попытка сместить его на выходной — третье воскресенье декабря. Эта реформа не прижилась — работники отрасли продолжали его отмечать в фиксированный день. Тем более для них, как и для представителей многих других профессий, выходных как таковых нет: энергетикам нужно работать в сменном режиме 24\7, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование энергосистемы страны. В 2015 году по просьбе Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики и общественного объединения "Всероссийский электропрофсоюз" постановлением Правительства РФ была возвращена изначальная дата профессионального праздника — 22 декабря.
Электроэнергетика — это базовая отрасль экономики России, как и любой другой страны. Она обеспечивает электрической и тепловой энергией потребности народного хозяйства и населения. Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 71 региональной энергосистемы. В неё входит около 1000 электростанций. Ежегодно все они вырабатывают около триллиона киловатт-часов электроэнергии. Кстати, российский электроэнергетический комплекс считается одним из крупнейших и экологически чистых в мире. Эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря профессионализму многих поколений работников отрасли, их ответственному отношению к делу.
День образования Пенсионного фонда России
22 декабря отмечается День образования Пенсионного фонда России. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
22 декабря в России отмечают свой праздник также многие социальные работники, так как на эту дату приходится День образования Пенсионного фонда РФ. Несколько фактов о нём:
- это неофициальный российский ведомственный праздник;
- каждый год отмечается в фиксированную дату — 22 декабря;
- приурочен к годовщине создания такой государственной структуры;
- нерабочим не является, если не выпадает на выходной.
Пенсионный фонд России был создан постановлением Верховного Совета РСФСР 22 декабря 1990 года, когда в стране происходили масштабные изменения в политической и социально-экономической сферах. Целью было создать орган, который займётся государственным управлением средствами пенсионной системы.
В 1991 году ПФР начал сбор средств на финансирование пенсий и формирование своих территориальных органов, причём основным средством для формирования первого бюджета фонда тогда было привлечение займов в коммерческих банках. Уже на первом этапе реформы, в 1991–1994 годах, численность пенсионеров в России возросла — право получать выплаты по возрасту обрели все пожилые граждане. В 2002 году в стране начался самый масштабный период пенсионной реформы. Её итогом стало введение многоуровневой структуры пенсионного капитала. Пенсия стала включать базовую, страховую и накопительную части.
С 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования стали единым Фондом пенсионного и социального страхования РФ, который сокращённо называется Социальный фонд России. Пенсии, пособия, маткапитал, больничные и другие выплаты, которые прежде назначались в двух разных фондах, с 1 января 2023 года стало возможным оформлять в режиме "одного окна".
День рождения российского хоккея
22 декабря отмечается День рождения российского хоккея. Фото © ТАСС / Александр Яковлев
22 декабря в России отмечается праздник, посвящённый одному из самых популярных в нашей стране видов спорта, — День рождения российского хоккея. Вот несколько фактов о нём:
- это российский неофициальный праздник;
- отмечается каждый год 22 декабря, по календарю не смещается;
- приурочен к первым официальным соревнованиям по этому виду спорта;
- в эту дату обычно проводятся товарищеские матчи, другие праздничные мероприятия.
В наше время Россия — один из лидеров в хоккейном рейтинге мира, сборная нашей страны унаследовала на международной арене прозвище Красная Машина за способность громить соперников. Причём на освоение этого вида спорта в СССР ушло немного времени. День рождения российского хоккея отмечается 22 декабря, потому что в эту дату в 1946 году состоялись первые официальные соревнования по "канадскому хоккею" — так тогда называли эту игру. Состязания прошли в восьми городах, решающие поединки — в Москве.
Сегодня же для России как наследницы славного прошлого советского хоккея этот вид спорта по-настоящему народный. Сборная РФ участвовала в 29 чемпионатах мира и девяти олимпийских турнирах, выиграв пять ЧМ и завоевав одну золотую олимпийскую медаль (в Пхёнчхане в 2018 году). Немало наших соотечественников выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — самой престижной в мире, где они показывают высокий уровень мастерства и забивают решающие голы.
В России есть ещё один праздник, посвящённый этому виду спорта, — Всероссийский день хоккея. Он не приурочен к какой-то дате истории, а отмечается символически в первый день зимы, 1 декабря. Учреждён был в 2007 году по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка с целью пропаганды спорта, повышения интереса россиян к хоккею.
Приметы 22 декабря
Анна Тёмная
Фото © msj.by
Сегодня, 22 декабря, Православная церковь чтит память святой Анны, матери Девы Марии, Богородицы. Вместе с мужем Иоакимом она проживала в Назарете. Согласно Писанию, так как чета долго не имела детей, соседи их осуждали. Такая семья считалась неполноценной, прогневавшей небеса. Однако супруги не переставали молиться о ребёнке, и однажды паре явился ангел. Он известил, что у них, несмотря на годы, родится дочь, которая прославится в веках. Девочку назвали Марией. Пожилые родители скончались в преклонном возрасте, через несколько лет после Введения в храм своей трёхлетней Дочери.
На Руси отмечали народный праздник под названием Анна Тёмная. В этот день уделяли особое внимание женщинам, особенно беременным. Представительницам прекрасного пола положено было отложить все домашние дела вплоть до рукоделия и отдыхать. На Анну старались сделать какое-то доброе дело, например помочь нуждающимся. Было принято молиться о крепкой семье, зачатии, детях, свадьбе.
Погодные приметы 22 декабря
- Иней на деревьях — к хорошему урожаю плодов.
- Снежный буран — к сильным морозам.
- Ясная погода — и Новый год таким будет.
Именинники 22 декабря
22 декабря именины может отмечать российский рэпер Василий Вакуленко (Баста). Фото © ТАСС / ФК "Зенит" / Алёна Яшина
Сегодня, 22 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён:
- Александр
- Анна
- Василий
- Владимир
- Степан.
Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!