"Профессиональный попрошайка": Зеленского высмеяли в Сети за его визит в Норвегию

Пользователи социальной сети X высмеяли приезд Владимира Зеленского в Норвегию и его выступление в парламенте страны. Многие комментаторы считают, что, сколько бы он ни путешествовал по миру, "ему всё равно придётся поговорить" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Некоторые пользователи возмутились тем, что Зеленский прибыл на встречу не в костюме, в результате чего не проявил должного уважения в отношении парламентариев.