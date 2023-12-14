"Профессиональный попрошайка": Зеленского высмеяли в Сети за его визит в Норвегию
В Сети назвали Зеленского попрошайкой после его поездки в Норвегию
Пользователи социальной сети X высмеяли приезд Владимира Зеленского в Норвегию и его выступление в парламенте страны. Многие комментаторы считают, что, сколько бы он ни путешествовал по миру, "ему всё равно придётся поговорить" с президентом РФ Владимиром Путиным.
Некоторые пользователи возмутились тем, что Зеленский прибыл на встречу не в костюме, в результате чего не проявил должного уважения в отношении парламентариев.
Другие комментаторы называют Зеленского "профессиональным попрошайкой", который отправился в "мировое мошенническое турне". Остальные же уличили его в лицемерии, указав, что он "любит только того, кто даёт ему деньги".
Ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский прилетел в Норвегию с необъявленным визитом после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Во время рабочей поездки он обсудил с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре вопросы обороны, безопасности и дальнейшей поддержки Украины. До этого он выступил перед американским Сенатом, где ранее заблокировали решение о помощи Украине. Сенаторы позже заявили, что Зеленский не смог сказать им ничего нового. Затем он встретился с президентом США Джо Байденом и, общаясь с журналистами в Белом доме, попытался соврать о ситуации на фронте, заявив, что ВСУ не оставили ни одного украинского города.
IMAGO / APAimages / PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE / ТАСС