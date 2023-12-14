Российская музыка снова становится популярной в постсоветских странах. Например, сразу девять из десяти наиболее прослушиваемых песен принадлежат российским музыкантам в самой РФ и Белоруссии.

Как пишет РБК со ссылкой на данные стриминговой площадки Apple Music, подобная ситуация наблюдается и в других странах бывшего СССР. Так, в Молдавии в первой десятке располагаются восемь российских треков, в Армении и Таджикистане — семь, в Казахстане — пять, на Украине — три, а в Литве — два.

В прошлом же году ситуация была противоположной: в том же литовском чарте российские исполнители вообще не присутствовали, а в казахстанском и украинском хит-парадах они заняли по одной строчке. Глава агентства InterMedia Евгения Сафронова считает, что возвращение нашей музыки на постсоветское пространство связано со спадом политизации культуры, из-за чего население "вернулось к традиционным трендам".