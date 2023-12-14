Путин заявил о росте продолжительности жизни в России
Президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии заявил, что продолжительность жизни в России растёт. Глава государства рассказал, как менялся этот показатель за последние три года.
Путин заявил, что продолжительность жизни в России растёт. Видео © LIFE
"Рост продолжительности жизни. То, о чём мы всегда говорим и к чему стремимся. 2021 год — продолжительность жизни в России — 70,06, 2022 год — 72,73, а в 2023-м ожидается 74 года. Это показатель того, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики", — сказал российский лидер.
Ранее Путин уже говорил, что средняя продолжительность жизни в РФ по итогам года составит около 74 лет. Глава государства подчёркивал, что благодаря слаженной и ответственной работе правительства, Минздрава, региональных властей и врачей уже удалось достичь достойных результатов.
В четверг, 14 декабря, в Гостином дворе проходит совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подводит итоги года и отвечает на вопросы жителей страны.
Павел Баранов / LIFE