Путин заявил о росте продолжительности жизни в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии заявил, что продолжительность жизни в России растёт. Глава государства рассказал, как менялся этот показатель за последние три года.

Путин заявил, что продолжительность жизни в России растёт. Видео © LIFE

"Рост продолжительности жизни. То, о чём мы всегда говорим и к чему стремимся. 2021 год — продолжительность жизни в России — 70,06, 2022 год — 72,73, а в 2023-м ожидается 74 года. Это показатель того, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики", — сказал российский лидер.

Ранее Путин уже говорил, что средняя продолжительность жизни в РФ по итогам года составит около 74 лет. Глава государства подчёркивал, что благодаря слаженной и ответственной работе правительства, Минздрава, региональных властей и врачей уже удалось достичь достойных результатов.