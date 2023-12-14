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Путин: Переход на доллар в Аргентине чреват утратой суверенитета

14 декабря, 10:53
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов </p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции в четверг, 14 декабря, прокомментировал идею избранного президента Аргентины Хавьера Милея заменить национальную валюту песо на доллар.

Российский лидер отметил, что инфляция в этой стране достигает 143% и есть очень много проблем, связанных с возвратом займов, которые Аргентина получала из различных источников. В этом смысле логика перехода на доллар понятна, но есть одно но, о котором Путин рассказал на пресс-конференции.

"Это значительная утрата суверенитета страны. Конечно, это суверенное решение Аргентины. И если руководство другого выхода не видит... Но это только их решение", — развёл руками Владимир Путин.

Президент России обратил внимание на то, что даже жёсткая привязка национальной валюты к доллару чревата серьёзными социально-экономическими последствиями. А Аргентину, напомнил Путин, в своё время "трясло как следует", вплоть до набегов на банки.

"В ходе решения проблем экономического характера всегда любое правительство думает о том, как исполнить социальные гарантии перед гражданами. Вот Правительству России это удаётся", — добавил глава государства.

Путин: Финансовая система, в основе которой доллар и евро, дискредитирована

Путин: Финансовая система, в основе которой доллар и евро, дискредитирована

Ранее сообщалось, что аргентинские нефтяные компании подняли цены на бензин и дизель после объявленного новым правительством ряда экономических мер, в том числе девальвации песо. В среднем стоимость топлива выросла на 35–40%.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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