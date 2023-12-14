Непостоянные финны вновь решили закрыть все КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии планирует снова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает Iltalehti со ссылкой на источники. Кабмин страны рассмотрит новые меры на фоне того, что беженцы продолжают прибывать в Финляндию.