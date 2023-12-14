Непостоянные финны вновь решили закрыть все КПП на границе с Россией
IltaLehti: Кабмин Финляндии снова планирует закрыть все КПП на границе с РФ
Правительство Финляндии планирует снова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает Iltalehti со ссылкой на источники. Кабмин страны рассмотрит новые меры на фоне того, что беженцы продолжают прибывать в Финляндию.
По информации издания, сегодня, 14 декабря, министры соберутся на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть эту ситуацию. С большей долей вероятности они примут решение о закрытии всей границы с РФ, уточняют журналисты.
Напомним, что Хельсинки решил закрыть все КПП на границе с РФ в конце ноября. На недружественный шаг власти страны пошли после попытки иностранных беженцев прорваться в республику. Однако утром 14 декабря Хельсинки принял решение возобновить работу двух погранпереходов: КПП Ваалимаа (со стороны России — Торфяновка) и Ниирала (со стороны России — Вяртсиля).
ТАСС / Александр Демьянчук