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14 декабря, 14:18

Непостоянные финны вновь решили закрыть все КПП на границе с Россией

IltaLehti: Кабмин Финляндии снова планирует закрыть все КПП на границе с РФ

Правительство Финляндии планирует снова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает Iltalehti со ссылкой на источники. Кабмин страны рассмотрит новые меры на фоне того, что беженцы продолжают прибывать в Финляндию.

По информации издания, сегодня, 14 декабря, министры соберутся на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть эту ситуацию. С большей долей вероятности они примут решение о закрытии всей границы с РФ, уточняют журналисты.

Водителям пришлось самим убирать снег на открывшемся КПП на границе с Финляндией

Водителям пришлось самим убирать снег на открывшемся КПП на границе с Финляндией

Напомним, что Хельсинки решил закрыть все КПП на границе с РФ в конце ноября. На недружественный шаг власти страны пошли после попытки иностранных беженцев прорваться в республику. Однако утром 14 декабря Хельсинки принял решение возобновить работу двух погранпереходов: КПП Ваалимаа (со стороны России — Торфяновка) и Ниирала (со стороны России — Вяртсиля).

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ТАСС / Александр Демьянчук

Дарья Нарыкова
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