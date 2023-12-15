Раз и навсегда: Астрологический рейтинг однолюбов среди знаков зодиака

Каждый может стать однолюбом, если пробудет в комфортных отношениях с одним человеком продолжительное время. Однако есть представители знаков зодиака, которые чаще других оказываются теми, кто влюбляется раз и навсегда.

Первым таким знаком зодиака оказался Лев. Его представители стремятся найти подходящего партнёра и тщательно выбирают его, чтобы создать с ним "империю". Львы быстро реагируют на потенциальную половинку, стремительно влюбляются и затем привыкают к ней в течение некоторого времени. Если Львы действительно полюбят, то это будет на всю жизнь.

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Вторыми зодиакальными однолюбами оказались Скорпионы. Эти личности очень требовательны к выбору кандидата на роль члена семьи, поэтому тщательно изучают потенциальных вторых половинок. Если человек соответствует их ожиданиям, то Скорпионы проводят ряд проверок на прочность, чтобы убедиться в его надёжности. Только после успешных результатов всех испытаний они позволяют партнёру войти в свой близкий круг и начинают заботиться о нём так же, как и о себе. Это помогает Скорпионам создать крепкую и долговечную семейную связь.

"Москве 24" астролог Наталья Шевченко назвала ещё один знак зодиака, который становится однолюбом: "Тельцы не склонны метаться при выборе, потому что для них это как минимум непрактично. Если представители этого знака встречают человека, способного обеспечить им наслаждение в сфере чувств и получения земных радостей, они фиксируют свой выбор и не видят смысла суетиться дальше".

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