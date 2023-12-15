"Ваня" парализовал транспорт в Туле и заставил бабушек драться за протоптанную тропинку
SHOT: Циклон "Ваня" парализовал работу общественного транспорта в Туле
Циклон "Ваня", сполна нашкодивший в столице, наделал того же самого и в Туле: там парализована работа общественного транспорта, а люди буквально проваливаются в глубокие сугробы. На видео SHOT — то, как люди толпами ждут автобусы.
Циклон "Ваня" парализовал работу общественного транспорта Тулы. Видео © SHOT
Из-за непогоды многим гражданам пришлось добираться на работу пешком, а две пенсионерки, по словам очевидцев, даже подрались на одной из протоптанных дорожек: не смогли разойтись.
Напомним, "Ваня" уже спровоцировал десятикилометровую пробку на трассе М4 "Дон" под Тулой. Всё из-за массового ДТП, теперь люди вынуждены часами ожидать возможности добраться до Москвы. Тем временем там ситуация схожая: всего за сутки на столицу выпала пятая часть от месячной нормы осадков, а на Подмосковье — целая треть. В Дептрансе уже предупредили москвичей о девятибалльных пробках вечером.