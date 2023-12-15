Регион

Уведомления отключены

15 декабря, 06:56

"Ваня" парализовал транспорт в Туле и заставил бабушек драться за протоптанную тропинку

SHOT: Циклон "Ваня" парализовал работу общественного транспорта в Туле

Циклон "Ваня", сполна нашкодивший в столице, наделал того же самого и в Туле: там парализована работа общественного транспорта, а люди буквально проваливаются в глубокие сугробы. На видео SHOT — то, как люди толпами ждут автобусы.

Циклон "Ваня" парализовал работу общественного транспорта Тулы. Видео © SHOT

Из-за непогоды многим гражданам пришлось добираться на работу пешком, а две пенсионерки, по словам очевидцев, даже подрались на одной из протоптанных дорожек: не смогли разойтись.

Вильфанд пообещал москвичам снежную новогоднюю ночь

Вильфанд пообещал москвичам снежную новогоднюю ночь

Напомним, "Ваня" уже спровоцировал десятикилометровую пробку на трассе М4 "Дон" под Тулой. Всё из-за массового ДТП, теперь люди вынуждены часами ожидать возможности добраться до Москвы. Тем временем там ситуация схожая: всего за сутки на столицу выпала пятая часть от месячной нормы осадков, а на Подмосковье — целая треть. В Дептрансе уже предупредили москвичей о девятибалльных пробках вечером.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • Погода
  • Происшествия
  • Общество
  • Тульская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров