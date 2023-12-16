10 таких отвратительных восковых фигур, что, увидев их, ночные кошмары — вопрос времени

Это только на первый взгляд кажется, что с работами всё нормально и мы придираемся. Но нет! Присмотритесь! И вы тоже заметите, что у авторов не очень получилось передать изюминку оригинала, если можно так выразиться. Создавать такие скульптуры — трудоёмкий и долгий процесс. Вдвойне обидно, когда результат не оправдывает возложенных ожиданий...