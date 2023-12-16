10 таких отвратительных восковых фигур, что, увидев их, ночные кошмары — вопрос времени
Восковые фигуры обычно поражают своим реализмом и точностью, но иногда... Что-то идёт не так. Собрали 10 таких работ, что вам страшно станет — это точно!
Это только на первый взгляд кажется, что с работами всё нормально и мы придираемся. Но нет! Присмотритесь! И вы тоже заметите, что у авторов не очень получилось передать изюминку оригинала, если можно так выразиться. Создавать такие скульптуры — трудоёмкий и долгий процесс. Вдвойне обидно, когда результат не оправдывает возложенных ожиданий...
Джон Траволта
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Леонардо Ди Каприо
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Николас Кейдж
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Бейонсе
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Сильвестр Сталлоне
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Дженнифер Лопес
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон
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Джулия Робертс
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Анджелина Джоли в роли Лары Крофт
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