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16 декабря, 06:00

10 таких отвратительных восковых фигур, что, увидев их, ночные кошмары — вопрос времени

Восковые фигуры обычно поражают своим реализмом и точностью, но иногда... Что-то идёт не так. Собрали 10 таких работ, что вам страшно станет — это точно!

Это только на первый взгляд кажется, что с работами всё нормально и мы придираемся. Но нет! Присмотритесь! И вы тоже заметите, что у авторов не очень получилось передать изюминку оригинала, если можно так выразиться. Создавать такие скульптуры — трудоёмкий и долгий процесс. Вдвойне обидно, когда результат не оправдывает возложенных ожиданий...

Джон Траволта

Фото © ТАСС / Zuma / Barbara Como, © Shutterstock

Фото © ТАСС / Zuma / Barbara Como, © Shutterstock

Леонардо Ди Каприо

Фото © ТАСС / EPA / Sebastien Nogier, © Shutterstock

Фото © ТАСС / EPA / Sebastien Nogier, © Shutterstock

Николас Кейдж

Фото © Flickr / shankaronline, © ТАСС / AP / Chris Young

Фото © Flickr / shankaronline, © ТАСС / AP / Chris Young

Бейонсе

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Сильвестр Сталлоне

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Дженнифер Лопес

Фото © Shutterstock, © ТАСС / AP / Charles Sykes

Фото © Shutterstock, © ТАСС / AP / Charles Sykes

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Фото © ТАСС / Zuma / Stephen Lock, © TikTok / beckablackburn

Фото © ТАСС / Zuma / Stephen Lock, © TikTok / beckablackburn

Джулия Робертс

Фото © Flickr / bootbearwdc, © ТАСС / AP / Evan Agostini

Фото © Flickr / bootbearwdc, © ТАСС / AP / Evan Agostini

Анджелина Джоли в роли Лары Крофт

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

10 фотопровалов нейросетей, глядя на которые понимаешь, что до порабощения мира роботами ещё далеко

10 фотопровалов нейросетей, глядя на которые понимаешь, что до порабощения мира роботами ещё далеко

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Shutterstock , Getty Images / Pool

Сергей Трофимов
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