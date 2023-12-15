В Кремле анонсировали выпуск перечня поручений Путина по "Итогам года"

В настоящее время готовится список поручений по итогам совмещённой пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин уже встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным и руководством администрации президента и дал соответствующие поручения по проработке вопросов.

"Президент уже вчера давал поручения, также вчера встречался с премьером и с руководством администрации. Сразу были поручения по проработке целого ряда вопросов, которые затрагивались в ходе этого мероприятия. Сейчас в администрации мы будем верстать возможный перечень поручений, смотрим, какие вопросы могут туда войти", — пояснил журналистам официальный представитель Кремля.