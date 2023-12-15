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15 декабря, 10:43

В Кремле анонсировали выпуск перечня поручений Путина по "Итогам года"

Песков: Список поручений Путина после "Итогов года" находится на этапе вёрстки

В настоящее время готовится список поручений по итогам совмещённой пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин уже встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным и руководством администрации президента и дал соответствующие поручения по проработке вопросов.

"Президент уже вчера давал поручения, также вчера встречался с премьером и с руководством администрации. Сразу были поручения по проработке целого ряда вопросов, которые затрагивались в ходе этого мероприятия. Сейчас в администрации мы будем верстать возможный перечень поручений, смотрим, какие вопросы могут туда войти", пояснил журналистам официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что на создание перечня должно уйти несколько дней.

В Кремле анонсировали встречу Путина с лидерами фракций Госдумы

В Кремле анонсировали встречу Путина с лидерами фракций Госдумы

Напомним, в четверг, 14 декабря, в Гостином Дворе прошла совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подвёл итоги года и ответил на вопросы жителей страны. Совмещённая прямая линия и пресс-конференция Путина длилась 4 часа 4 минуты. Основные тезисы и отчёты по выступлению президента можно узнать в материале Лайфа.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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