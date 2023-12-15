Песков: "Итоги года с Владимиром Путиным" никого не оставили равнодушным
Прошедшие 14 декабря "Итоги года с Владимиром Путиным" — совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия — никого не оставили равнодушным. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что любое выступление главы государства тщательно анализируется, а за такими традиционными ежегодными мероприятиями пристально следят.
"Самые разные есть комментарии, палитра широкая, и это нормально. Но однозначно, что никого из тех, кто интересуется, индифферентным это мероприятие не оставило", — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что Путин остался доволен тем, как прошло общение с россиянами и журналистами. Президент был рад, что в ходе такого масштабного мероприятия получилось затронуть широкий круг вопросов. Песков подчеркнул, то Путин хотел бы охватить больше тем, однако исчерпать всё невозможно.
Как сообщал Лайф, 14 декабря в Гостином Дворе прошла совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подвёл итоги года и ответил на вопросы жителей страны. Совмещённая прямая линия и пресс-конференция Путина длилась 4 часа 4 минуты. Одной из главных тем стала специальная военная операция (СВО).
Павел Баранов / LIFE