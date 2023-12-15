Песков: "Итоги года с Владимиром Путиным" никого не оставили равнодушным

Прошедшие 14 декабря "Итоги года с Владимиром Путиным" — совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия — никого не оставили равнодушным. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что любое выступление главы государства тщательно анализируется, а за такими традиционными ежегодными мероприятиями пристально следят.

"Самые разные есть комментарии, палитра широкая, и это нормально. Но однозначно, что никого из тех, кто интересуется, индифферентным это мероприятие не оставило", — сказал он.