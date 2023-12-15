"Жаль, что не сделали это раньше": Медведев поприветствовал лишение Быкова* и Акунина заработка в РФ

Самым страшным наказанием для уехавших "литературных классиков" будет лишение их заработка в России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя решение издательства АСТ прекратить распространение книг Дмитрия Быкова* и Бориса Акунина. Он также назвал писателей "гнусными мразями" и указал, что одно дело — "не любить политический режим", но другое — желать своим соотечественникам смерти от украинских беспилотников и радоваться ударам по родной стране. Это совсем "запредел", это за гранью добра и зла, подчеркнул политик.

"При этом они с радостью получают огромные гонорары за свои опусы, за их издание и экранизацию в России, собранные за счёт платежей тех самых людей, которых они открыто считают орками... Поэтому самым страшным наказанием для них будет не разлука с Родиной, которую они продали, не утрата гражданства, которым они вообще не дорожат, а потеря бабла", — написал Медведев в своём телеграм-канале.

Медведев сожалеет, что это не было сделано ранее, ведь такие авторы — "отнюдь не Набоковы" и вряд ли смогут писать на других языках, как на русском. Он пожелал им прожить свою жизнь вдали от России — страны, в которой им удалось обрести популярность.



В свою очередь они "ничтоже сумняшеся" пишут, что вернутся как "властители дум" и снова будут в зените славы, добавил Медведев. Но подобное, указал политик, возможно только при уничтожении россиянами исторической памяти и предательстве погибших за неё воинов. Чего не будет никогда.

"Так пусть литературные выродки сдохнут от злобы на чужбине и думают сегодня о том, кто будет ухаживать за их могилами. Будет куда плюнуть", — заключил он.

Ранее одно из крупнейших издательств России, АСТ, приняло решение прекратить распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*. Причиной там назвали "публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс".