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15 декабря, 13:44

"Жаль, что не сделали это раньше": Медведев поприветствовал лишение Быкова* и Акунина заработка в РФ

Медведев: Самым страшным наказанием для уехавших писателей будет потеря денег

Самым страшным наказанием для уехавших "литературных классиков" будет лишение их заработка в России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя решение издательства АСТ прекратить распространение книг Дмитрия Быкова* и Бориса Акунина. Он также назвал писателей "гнусными мразями" и указал, что одно дело — "не любить политический режим", но другое — желать своим соотечественникам смерти от украинских беспилотников и радоваться ударам по родной стране. Это совсем "запредел", это за гранью добра и зла, подчеркнул политик.

"При этом они с радостью получают огромные гонорары за свои опусы, за их издание и экранизацию в России, собранные за счёт платежей тех самых людей, которых они открыто считают орками... Поэтому самым страшным наказанием для них будет не разлука с Родиной, которую они продали, не утрата гражданства, которым они вообще не дорожат, а потеря бабла", — написал Медведев в своём телеграм-канале.

Медведев сожалеет, что это не было сделано ранее, ведь такие авторы — "отнюдь не Набоковы" и вряд ли смогут писать на других языках, как на русском. Он пожелал им прожить свою жизнь вдали от России — страны, в которой им удалось обрести популярность.

В свою очередь они "ничтоже сумняшеся" пишут, что вернутся как "властители дум" и снова будут в зените славы, добавил Медведев. Но подобное, указал политик, возможно только при уничтожении россиянами исторической памяти и предательстве погибших за неё воинов. Чего не будет никогда.

"Так пусть литературные выродки сдохнут от злобы на чужбине и думают сегодня о том, кто будет ухаживать за их могилами. Будет куда плюнуть", — заключил он.

Ранее одно из крупнейших издательств России, АСТ, приняло решение прекратить распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*. Причиной там назвали "публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс".

Акунину может грозить до пяти лет тюрьмы за антироссийские выпады

Акунину может грозить до пяти лет тюрьмы за антироссийские выпады

Напомним, оба писателя попали в лапы пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова), выдавших себя за представителей киевских властей. Так, Акунин заявил, что с пониманием относится к тезису "хороший русский — мёртвый русский", а Быков* признал, что "не имеет претензий" к ВСУ в связи с убийством русских.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Матвей Константинов
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