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Опубликовано 16 декабря 2023, 13:11

Миронов: Встреча лидеров фракций Госдумы с Путиным закончилась после полуночи

Встреча президента России Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы завершилась после полуночи. Об этом сообщил руководитель политсилы "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

"Я вышел из кабинета президента в полвторого ночи, но за мной было ещё два человека. Это к тому, как работает наш президент", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Как отметил Миронов, глава государства чётко расставил приоритеты для парламентариев, а также обсудил с лидерами фракций предстоящие планы Госдумы. Все присутствующие на встрече были в "положительном эмоциональном шоке" от открытости и доверительности беседы, которую провёл президент.

Как писал Лайф, вечером в пятницу, 15 декабря, Путин провёл встречу с лидерами думских фракций Госдумы. В ходе мероприятия президент поблагодарил их за консолидированную позицию на международных площадках. Также глава государства назвал народ России единственным источником власти в стране и напомнил о корнях отечественного парламентаризма.

Путин назвал принципы выборов президента
Путин назвал принципы выборов президента
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ТАСС / POOL / Максим Блинов

Наталья Исакова
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