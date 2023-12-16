Миронов: Встреча лидеров фракций Госдумы с Путиным закончилась после полуночи
Встреча президента России Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы завершилась после полуночи. Об этом сообщил руководитель политсилы "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.
"Я вышел из кабинета президента в полвторого ночи, но за мной было ещё два человека. Это к тому, как работает наш президент", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Как отметил Миронов, глава государства чётко расставил приоритеты для парламентариев, а также обсудил с лидерами фракций предстоящие планы Госдумы. Все присутствующие на встрече были в "положительном эмоциональном шоке" от открытости и доверительности беседы, которую провёл президент.
Как писал Лайф, вечером в пятницу, 15 декабря, Путин провёл встречу с лидерами думских фракций Госдумы. В ходе мероприятия президент поблагодарил их за консолидированную позицию на международных площадках. Также глава государства назвал народ России единственным источником власти в стране и напомнил о корнях отечественного парламентаризма.
ТАСС / POOL / Максим Блинов