Учёный усомнился в способности мощнейшей вспышки на Солнце вызвать магнитную бурю

Учёные 14 декабря зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку за последние шесть лет. Насколько опасно это явление и с какими последствиями можно столкнуться, объяснил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

"С 2023 по 2025 год наблюдается период максимума солнечной активности и вспышек магнитных бурь, потому что магнитные поля Солнца очень активны. А 14 декабря действительно была вспышка. Поскольку в последние годы солнечная активность была не такой высокой, её посчитали сильнейшей", — подчеркнул эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам Петруковича, такие сильные вспышки происходят каждые 11 лет, поэтому их нельзя считать необычным или опасным явлением. Кроме того, солнечная активность, скорее всего, не спровоцирует мощную магнитную бурю, отметил специалист. Он добавил, что предвидеть её за несколько дней очень сложно, так как неизвестно, в каком направлении солнечная волна выбросит облако плазмы.

Эксперт успокоил, что в настоящее время сильных бурь можно не ждать, москвичам точно. По его словам, от такой вспышки облако плазмы не достигнет Земли, так как пролетит в сторону.