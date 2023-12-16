Объявлен 40-дневный траур: Похороны эмира Кувейта Навафа ас-Сабаха состоятся 17 декабря
В Кувейте объявлен 40-дневный траур по умершему эмиру Навафу ас-Сабаху
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Обложка © Getty Images / Jaber Abdulkhaleg / Anadolu Agency
Скончавшийся эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет похоронен 17 декабря, на траурную церемонию приглашены только родственники. Об этом сообщает кувейтское госагентство KUNA со ссылкой на заявление канцелярии эмира.
"Церемония захоронения тела умершего эмира будет ограничена только родственниками Его Величества, она пройдёт завтра в мечети Биляля бен Рабаха", — говорится в заявлении.
В Кувейте также объявили сорокадневный траур по умершему эмиру. Все государственные учреждения закроют на три дня.
Напомним, эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах ушёл из жизни в возрасте 86 лет после того, как в конце ноября попал в больницу из-за недомогания. Он руководил Кувейтом с 2020 года. Новым эмиром страны объявлен его младший брат Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Кувейта в связи с трагедией и подчеркнул, что скончавшийся эмир пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке.