СМИ узнали, как Зеленский стал "жертвой" в поездке в США

Владимир Зеленский во время поездки в США оказался снова втянут в ожесточённые внутриполитические распри. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Речь идёт о разногласиях между Белым домом и республиканцами при обсуждении пакета расходов суммой 106 миллиардов долларов на обеспечение национальной безопасности. В результате киевская верхушка оказалась в довольно опасном положении: Украину вовлекли в споры между демократами и республиканцами в преддверии президентских выборов в США и если страна примет чью-либо сторону, то может вообще лишиться поддержки своих американских кураторов.