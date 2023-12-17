СМИ узнали, как Зеленский стал "жертвой" в поездке в США
WP: Зеленский и Украина оказались втянуты во внутриполитический кризис в США
Владимир Зеленский во время поездки в США оказался снова втянут в ожесточённые внутриполитические распри. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Речь идёт о разногласиях между Белым домом и республиканцами при обсуждении пакета расходов суммой 106 миллиардов долларов на обеспечение национальной безопасности. В результате киевская верхушка оказалась в довольно опасном положении: Украину вовлекли в споры между демократами и республиканцами в преддверии президентских выборов в США и если страна примет чью-либо сторону, то может вообще лишиться поддержки своих американских кураторов.
"После почти двух лет войны и теперь, когда ему пришлось решать внутренние противоречия в США, у Зеленского "не было обычного энтузиазма", — отмечается в статье.
Как уже рассказывал Лайф, 12 декабря Владимир Зеленский с визитом прибыл в США, в ходе которого выступил перед членами верхней палаты американского парламента. При этом многие сенаторы заявили, что он не смог сказать ничего нового о перспективах конфликта. Кроме того, во время поездки Зеленский встретился с американским лидером Джо Байденом и даже попытался соврать журналистам о ситуации на фронте. СМИ, кстати, посчитали, что решение политика поехать в США поставило Украину на грань выживания.
ТАСС / AP / Andrew Harnik