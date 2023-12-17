Путин выступит на коллегии Минобороны на предстоящей неделе

Президент РФ Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Министерства обороны на неделе, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Там отметили, что российский лидер примет участие в заседании Совета законодателей, приуроченном к 30-летию Совета Федерации. Кроме того, Путин соберёт Совет по стратегическому развитию и нацпроектам, а также откроет несколько новых транспортных объектов.