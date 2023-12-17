Путин выступит на коллегии Минобороны на предстоящей неделе
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Президент РФ Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Министерства обороны на неделе, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Там отметили, что российский лидер примет участие в заседании Совета законодателей, приуроченном к 30-летию Совета Федерации. Кроме того, Путин соберёт Совет по стратегическому развитию и нацпроектам, а также откроет несколько новых транспортных объектов.
Говоря о других планах президента, в программе рассказали о предстоящей встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству и оперативном совещании с Советом безопасности. Пресс-служба Путина о его планах на неделю официально ещё не заявляла.
А ранее прошла большая совмещённая прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина. Глава государства более четырёх часов отвечал на вопросы граждан и журналистов. Он отметил хороший запас прочности российской экономики для дальнейшего развития, рассказал, что на восстановление новые регионы будут получать ежегодно по триллиону рублей, а также президент назвал исторически низкой безработицу в РФ — 2,9%.