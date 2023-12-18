Выкиньте это немедленно: 5 вещей на кухне, которые обрекают вас на бедность

В этом мире многое зависит от энергии, которую мы создаём вокруг себя, особенно в наших домах. Сегодня расскажем о пяти предметах на кухне, которые, как говорят знающие люди, притягивают бедность и неудачи. Используйте эту мудрость, чтобы создать гармонию и процветание в доме.

1. Старая и треснувшая посуда

Ещё с древних времен наши предки считали, что трещины и сколы в посуде удерживают в доме энергию неудач и расстройства. Это как будто символизирует бедность в жизни, не позволяя благополучию свободно течь в ваше жилище. Крайне советуем заменить такую посуду на новую, чтобы открыть путь для чистых начинаний и положительных изменений.

2. Пустые банки и бутылки

Как создать гармонию и процветание в вашем доме. Фото © Shutterstock

Тут и магом быть не надо, чтобы понимать, что пустота притягивает пустоту. Поэтому такие сосуды на кухне одним своим существованием уже преграждают вам путь к изобилию. Заполните их чем-то полезным или уберите из дома, чтобы сделать своё жилище магнитом для богатства.

3. Сломанные часы

Время — это бесценный ресурс, и сломанные часы, по народным приметам, застывают в моменте неудач. Одни только застывшие стрелки могут остановить развитие и рост всех, кто живёт в доме. Поверьте, лучше на себе это не испытывать! Почините часы или замените, чтобы энергия времени снова текла вперёд, принося с собой новые возможности и успех.

4. Переполненное мусорное ведро

Как избавиться от предметов на кухне, привлекающих неудачи. Фото © Shutterstock

Мусорное ведро, переполненное отходами, также может стать символом застоя и накопления негативной энергии. Регулярно выбрасывайте сор, чтобы устранить и своеобразный "энергетический мусор" из жизни. Только так вы освободите пространство для положительных изменений и благополучия в своей жизни.

5. Неисправные электроприборы

5 предметов на кухне, которые обрекают вас на бедность. Фото © Shutterstock

Сломанные кухонные часы или духовка, на починку которой вы не можете выделить денег, будут порождать нищету, как и другие сломанные гаджеты на кухне, — это всё "разрывы" в энергетическом потоке вашего дома. Неисправные вещицы не только неэффективны, но и "высасывают" ту самую энергию изобилия, которая нужна всем, кто хочет жить и богатеть. Не складируйте неисправный хлам, просто почините технику или купите новую. Это поможет восстановить гармонию и поспособствует притяжению успеха и благополучия!