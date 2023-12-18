Украине предрекли сахарный кризис по вине ЕС

Украина после зернового кризиса и блокирования границ столкнётся с другими проблемами, заявил в соцсети бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, результатом необдуманной интеграции Незалежной в ЕС станет сахарный кризис.

"Чем больше Украина будет продвигаться по пути евроинтеграции, тем больше на её пути будет кризисов, таких как зерновой и кризис перевозчиков. Украина слишком быстро с 2022 года была интегрирована в общий рынок ЕС", — написал Азаров.