Украине предрекли сахарный кризис по вине ЕС
Азаров: Украина столкнётся с сахарным кризисом после окончания зернового
Украина после зернового кризиса и блокирования границ столкнётся с другими проблемами, заявил в соцсети бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, результатом необдуманной интеграции Незалежной в ЕС станет сахарный кризис.
"Чем больше Украина будет продвигаться по пути евроинтеграции, тем больше на её пути будет кризисов, таких как зерновой и кризис перевозчиков. Украина слишком быстро с 2022 года была интегрирована в общий рынок ЕС", — написал Азаров.
По его оценке, Киеву дали слишком много свобод. Вместе с тем от украинских предприятий не требовали выполнять все технические и другие нормы, которые должны соблюдать другие структуры в странах Евросоюза. Именно это и станет причиной дальнейших кризисов, судя по всему, на очереди — сахарный, заключил Азаров.
Напомним, что страны ЕС приняли решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в союз. Статус стран-кандидатов данным государствам предоставили летом прошлого года. При этом ранее глава молдавского МИД Николай Попеску заявил, что Молдавия потратит не менее семи лет на проведение реформ, необходимых для вступления в ЕС. Что касается Украины, то Киев более оптимистично настроен в этом вопросе. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно войдёт в ЕС и ради этого Киев готов "попрыгать и сплясать", если потребуется.
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