Лавров разоблачил отчаяние Байдена, которому "подсунули" предупреждение о планах Путина
Лавров: Слова США о том, что РФ "примется за НАТО", демонстрируют их отчаяние
Заявления президента США Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина о том, что после победы на Украине Россия сразу же примется за НАТО, показывают, в каком отчаянном положении находится руководство Соединённых Штатов. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
"Чушь вся эта, бредятина, которую произносит и Остин, и вот президенту Байдену подсунули такое выражение: "Мы должны за Украину сражаться до последнего украинца, иначе, мы твёрдо знаем, президент РФ Владимир Путин после победы на Украине сразу возьмётся за Прибалтику, Финляндию и другие страны НАТО", — прокомментировал высказывания американской стороны Лавров.
Он отметил, что, сделанные публично, такие заявления демонстрируют всю отчаянность положения, в которое попали Штаты. Также глава российской дипломатии подчеркнул, что у Москвы нет стремлений атаковать ни одну из стран НАТО. В то же время сам Запад предпринимает значительные усилия, чтобы сделать из РФ своего противника.
"Возвращаясь к зоне украинской операции, он [Путин] сказал, что у нас нет таких намерений. Это они прервали с нами отношения, они сделали из нас то ли противника, то ли теперь уже врага. Мы никогда не стремились к тому, чтобы эти отношения разрывать", — напомнил министр иностранных дел.
Напомним, Байден во время обращения к Конгрессу заявил о риске нападения России на страны НАТО после победного завершения СВО. В Госдуме поспешили успокоить президента США. А Путин назвал слова Байдена полной чушью. Он подчеркнул, что Москва в войне со странами НАТО совершенно не заинтересована — ни в геополитическом, ни в экономическом, ни в военном плане.
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