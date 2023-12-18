Лавров разоблачил отчаяние Байдена, которому "подсунули" предупреждение о планах Путина

Заявления президента США Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина о том, что после победы на Украине Россия сразу же примется за НАТО, показывают, в каком отчаянном положении находится руководство Соединённых Штатов. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Чушь вся эта, бредятина, которую произносит и Остин, и вот президенту Байдену подсунули такое выражение: "Мы должны за Украину сражаться до последнего украинца, иначе, мы твёрдо знаем, президент РФ Владимир Путин после победы на Украине сразу возьмётся за Прибалтику, Финляндию и другие страны НАТО", — прокомментировал высказывания американской стороны Лавров.

Он отметил, что, сделанные публично, такие заявления демонстрируют всю отчаянность положения, в которое попали Штаты. Также глава российской дипломатии подчеркнул, что у Москвы нет стремлений атаковать ни одну из стран НАТО. В то же время сам Запад предпринимает значительные усилия, чтобы сделать из РФ своего противника.