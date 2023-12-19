Мишустин: РФ окажет содействие в ликвидации последствий землетрясения в Китае
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече глав правительств России и Китая. Обложка © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL
Российская Федерация окажет помощь в ликвидации последствий землетрясения на северо-западе КНР. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"По решению президента России Владимира Путина мы готовы оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения по линии нашего МЧС, если это потребуется нашим китайским друзьям", — заявил Мишустин во время своей рабочей поездки в Китай.
Кроме того, премьер-министр РФ принёс Ли Цяну глубокие соболезнования в связи с гибелью жителей провинций Ганьсу и Цинхай. Он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате разрушительного землетрясения.
Как уже рассказывал Лайф, на северо-западе КНР произошло мощное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 6,2 были зафиксированы в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа. В результате природной катастрофы оказались повреждены почти пять тысяч домов, многие из них обрушились. Кроме того, есть жертвы среди населения. Сначала сообщалось о 86 погибших, однако позже их число выросло до 111, а теперь достигло 116 человек.