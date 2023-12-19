Мишустин: РФ окажет содействие в ликвидации последствий землетрясения в Китае

Российская Федерация окажет помощь в ликвидации последствий землетрясения на северо-западе КНР. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"По решению президента России Владимира Путина мы готовы оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения по линии нашего МЧС, если это потребуется нашим китайским друзьям", — заявил Мишустин во время своей рабочей поездки в Китай.