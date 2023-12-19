Медведев выложил пост благодарности Евросоюзу за нежданную помощь экономике РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после вступления в силу 12-го пакета санкций обратился со словами благодарности к Западу за нежданную помощь российской экономике. Он заметил, что валовой внутренний продукт (ВВП) РФ растёт на фоне того, как европейская экономика "неуклонно скатывается в рецессию".