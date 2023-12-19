Медведев выложил пост благодарности Евросоюзу за нежданную помощь экономике РФ
Медведев поблагодарил ЕС за рост российской экономики на 5,5%
Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после вступления в силу 12-го пакета санкций обратился со словами благодарности к Западу за нежданную помощь российской экономике. Он заметил, что валовой внутренний продукт (ВВП) РФ растёт на фоне того, как европейская экономика "неуклонно скатывается в рецессию".
"Напротив, ВВП России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором. ЕС, спасибо за рост!" — написал на английском языке Медведев на своей странице в соцсети X (Twitter).
Напомним, что накануне Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В заявлении говорилось, что новые ограничения нацелены "на дорогостоящие секторы российской экономики", в частности на импорт ювелирных алмазов, а также изделий из алюминия, запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ. Также новым пакетом ЕС впервые ввёл схему конфискации замороженных активов РФ и "посмертные" санкции. Песков после объявления рестрикций заметил, что ресурс областей, против которых Европа может ввести ограничения, исчерпывается.