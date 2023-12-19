Запоминающиеся символы и яркие эмоции: Как выставка "Россия" заявляет о себе в Telegram

19 декабря в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме "Россия" эксперты обсудили, как в мессенджере Telegram представлена выставка и происходящие на ней события. В мероприятии приняли участие медиаменеджер Кристина Потупчик и политтехнолог Макар Вихлянцев. Модератором встречи выступил заместитель генерального директора консалтинговой группы "Полилог" Никита Сетов.

Потупчик рассказала об основных трендах развития Telegram в 2023 году. Она отметила, что мессенджер вышел на пятое место среди российских интернет-ресурсов по объёму дневной аудитории, при этом его жанровая направленность как социальной сети — информационно-политическая.

"За весь период работы выставки суммарная аудитория Telegram-каналов, которые писали о выставке, — 200 миллионов человек. Яркие всплески медиаактивности в Telegram зафиксированы 1 и 5 декабря. В первом случае — открытие ёлок регионов России на главной аллее, во втором — обсуждение первого визита Владимира Путина на выставку", — добавила Потупчик.

Она также подчеркнула, что гости выставки являются драйвером медиаактивности. А пики создали визиты высокопоставленных лиц и руководства страны — в первую очередь президента страны Владимира Путина.

При этом важно отметить, что особый интерес аудитории Telegram формируется в связи с акцентами на неформальных деталях и мелочах. Забавным мемом выставки стала история о том, как глава Минфина Антон Силуанов с трёх попыток не смог достать слиток золота на одном из аттракционов в 75-м павильоне. Бесспорную популярность у аудитории приобрёл симпатичный маскот КуZбассик, которого можно найти на стенде Кемеровской области. Эксперты прогнозируют, что появление аналогичных символов и образов в повестке выставки будет вызывать сходные положительные эмоции.

Среди других медиадрайверов эксперт выделила яркие события. Сюда можно отнести и стихийное исполнение песни "Я русский" ребятами из "Движения первых", которые встречали на выставке артиста Shaman, и призовой билет на "Щелкунчика" для миллионного посетителя выставки. Потупчик особо отметила, что выставка нравится детям, а значит, конвертируется в дополнительное внимание со стороны родителей, с которыми они её посещают.

"Мальчик Платон из Курска, который дал пять президенту, взорвал все соцсети. Это колоссально увеличило упоминания его родного региона", — добавил Макар Вихлянцев.

Политтехнолог также отметил, что образ выставки в мессенджере многогранен и демонстрирует как социально-экономические достижения, так и отдельные яркие детали, связанные с региональным колоритом. Выставка, являясь коммуникационным пространством, позволяет совмещать культурно-массовый компонент и более сложные для восприятия данные, связанные с развитием различных отраслей и регионов страны, указал он.

"Нужно не бояться креативить, это обязательно медийно окупится. Выставка стала открытием и продолжает открываться каждый день. Большую роль в этом играют события на стендах регионов и в павильонах, а также живые образы, которые можно увидеть здесь", — уверен эксперт.