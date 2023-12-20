Обещал маме: Стало известно, как мечтал встретить Новый год Пухляш Дмитрий Красилов
Умерший шоумен Дмитрий Красилов собирался встречать Новый год с мамой
Фото © vk.com / Dimitriy Krasilov
Шоумена Дмитрий Красилов, также известный как Пухляш из клипов группы Little Big, точно не собирался умирать и, как и каждый из нас, строил планы на предстоящие новогодние праздники. Обаятельный толстячок-танцор признавался, что вариантов, как встретить 2024-й, у него было сразу несколько — ему надо было успеть и встретиться с друзьями, и поработать, но главное, о чём мечтал Дмитрий незадолго до смерти, это провести во время с самым главным человеком в своей жизни.
"28 декабря ко мне должна приехать мама — и я обещал провести с ней время", — приводят слова из последнего интервью Пухляша наши коллеги из kp.ru.
Галина — мама умершего шоумена — уже приехала в Москву, чтобы забрать тело сына. К счастью, в семье есть кому о ней позаботиться. У убитой горем женщины есть дочь и внуки.
Напомним, тело 29-летнего Красилова нашли 18 декабря в его московской квартире. По предварительным данным, его убил сердечный приступ. В роковой вечер перед смертью шоумен почувствовал себя плохо, когда возвращался с премьеры новогодней комедии в кинотеатре "Октябрь". Дмитрий, как рассказывают его друзья, и сам понимал, что, имея проблемы с сердцем, долго не проживёт, причём в то же время не ограничивал себя в еде и алкоголе.