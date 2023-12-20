Регион

Уведомления отключены

20 декабря, 14:03

Обещал маме: Стало известно, как мечтал встретить Новый год Пухляш Дмитрий Красилов

Умерший шоумен Дмитрий Красилов собирался встречать Новый год с мамой

<p>Фото ©<a href="https://vk.com/krasilov94?z=photo68522632_457244978/album68522632_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> vk.com / Dimitriy Krasilov </a></p>

Фото © vk.com / Dimitriy Krasilov

Шоумена Дмитрий Красилов, также известный как Пухляш из клипов группы Little Big, точно не собирался умирать и, как и каждый из нас, строил планы на предстоящие новогодние праздники. Обаятельный толстячок-танцор признавался, что вариантов, как встретить 2024-й, у него было сразу несколько — ему надо было успеть и встретиться с друзьями, и поработать, но главное, о чём мечтал Дмитрий незадолго до смерти, это провести во время с самым главным человеком в своей жизни.

"28 декабря ко мне должна приехать мама — и я обещал провести с ней время", приводят слова из последнего интервью Пухляша наши коллеги из kp.ru.

Галина — мама умершего шоумена — уже приехала в Москву, чтобы забрать тело сына. К счастью, в семье есть кому о ней позаботиться. У убитой горем женщины есть дочь и внуки.

Друзья вспомнили пророческие слова Пухляша из клипа Little Big о смерти

Друзья вспомнили пророческие слова Пухляша из клипа Little Big о смерти

Напомним, тело 29-летнего Красилова нашли 18 декабря в его московской квартире. По предварительным данным, его убил сердечный приступ. В роковой вечер перед смертью шоумен почувствовал себя плохо, когда возвращался с премьеры новогодней комедии в кинотеатре "Октябрь". Дмитрий, как рассказывают его друзья, и сам понимал, что, имея проблемы с сердцем, долго не проживёт, причём в то же время не ограничивал себя в еде и алкоголе.

Марина Калегина
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров