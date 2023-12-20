Обещал маме: Стало известно, как мечтал встретить Новый год Пухляш Дмитрий Красилов

Шоумена Дмитрий Красилов, также известный как Пухляш из клипов группы Little Big, точно не собирался умирать и, как и каждый из нас, строил планы на предстоящие новогодние праздники. Обаятельный толстячок-танцор признавался, что вариантов, как встретить 2024-й, у него было сразу несколько — ему надо было успеть и встретиться с друзьями, и поработать, но главное, о чём мечтал Дмитрий незадолго до смерти, это провести во время с самым главным человеком в своей жизни.