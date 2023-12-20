Хирург объяснил, почему найденная с выколотыми глазами девушка сбросила одежду в мороз

При длительном воздействии холода возможно наступление стадии декомпенсации, при которой организм резко теряет тепло из-за начавшегося превалирования теплоотдачи над теплопродукцией. Человеку кажется, что он нагрелся и ему, наоборот, душно, и тогда он начинает скидывать с себя одежду