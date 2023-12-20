Хирург объяснил, почему найденная с выколотыми глазами девушка сбросила одежду в мороз
Умнов: Погибшая в Подмосковье девушка могла раздеться из-за сбоя терморегуляции
Погибшая Кристина. Обложка © Telegram / SHOT
В ночь на 20 декабря в Подмосковье нашли тело 27-летней девушки. Она была изуродована и, несмотря на мороз, полураздета. Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с Лайфом предположил, почему Кристина могла скинуть одежду.
В куртке найденной с выколотыми глазами девушки обнаружили колбу для курения. Видео © Telegram / SHOT
По словам эксперта, низкие температуры через определённое время могут разрушить механизм терморегуляции.
При длительном воздействии холода возможно наступление стадии декомпенсации, при которой организм резко теряет тепло из-за начавшегося превалирования теплоотдачи над теплопродукцией. Человеку кажется, что он нагрелся и ему, наоборот, душно, и тогда он начинает скидывать с себя одежду
Как сообщал Лайф, в ночь на 20 декабря тело Кристины нашли на берегу подмосковного озера Рабиновское в Богородском городском округе. Глаза были выколоты, а штаны — спущены до колен. Из личных вещей девушки пропала лишь банковская карта. Точную причину смерти установит экспертиза. По словам мамы Кристины, после пропажи дочери она обратилась к тарологу, который сообщил ей, что девушка, возможно, почти мертва или в коме, а также указал на место для поисков. Кроме того, рядом с ней якобы находилось двое мужчин. Известно, что девушка работала официанткой и хотела стать телезвездой.