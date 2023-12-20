"Ресурс измотан": Губернатор Запорожской области объяснил, почему ВС РФ скоро дожмут ВСУ
Балицкий: Боевой дух в рядах ВСУ находится на очень низком уровне
Боевой дух в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) сейчас находится на достаточно низком уровне, и данный факт вселяет уверенность в то, что ВС РФ скоро "дожмут" противника. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Часто общаюсь с пленными и постоянно слышу от них практически одно и то же. Они говорят, что их взяли, вручили в руки оружие, послали, они не хотели. А по профессии эти люди — парикмахеры, кальянщики, сотрудники коммунальных служб", — отметил он в беседе с "Царьградом".
Балицкий подчеркнул, что эти пленные сейчас — несчастные люди. По его словам, у киевского режима на сегодня почти весь "ресурс измотан".
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе специальной военной операции (СВО) была освобождена территория в несколько раз больше, чем занимали ДНР и ЛНР до 24 февраля 2022 года. ВСУ, по его словам, не смогли в ходе контрнаступления преодолеть тактическую зону обороны российских военных. Противник был остановлен и понёс колоссальные потери. В общей сложности с начала спецоперации ВСУ потеряли более 383 тысяч военных.
ТАСС / Станислав Красильников