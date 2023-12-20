"Ресурс измотан": Губернатор Запорожской области объяснил, почему ВС РФ скоро дожмут ВСУ

Боевой дух в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) сейчас находится на достаточно низком уровне, и данный факт вселяет уверенность в то, что ВС РФ скоро "дожмут" противника. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Часто общаюсь с пленными и постоянно слышу от них практически одно и то же. Они говорят, что их взяли, вручили в руки оружие, послали, они не хотели. А по профессии эти люди — парикмахеры, кальянщики, сотрудники коммунальных служб", — отметил он в беседе с "Царьградом".