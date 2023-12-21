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Матвиенко: Анализ возможности смягчения некоторых статей УК начнётся с января

21 декабря, 10:14
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Фото © Пресс-служба Совфеда

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Фото © Пресс-служба Совфеда

Работа по анализу возможности смягчения некоторых статей Уголовного кодекса начнётся с января 2024 года. Об этом сообщила на пресс-конференции в четверг, 21 декабря, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, законодателям предстоит серьёзная аналитическая работа, которая не требует спешки.

"Я думаю, что здесь не нужна спешка. Здесь нужна серьёзная аналитическая работа с участием экспертов, бизнеса, юристов. Мы уже обсуждали эту тему в Совете Федерации и условились, что с января месяца начнём такой диалог со специалистами", — проанонсировала Матвиенко.

Матвиенко вызвалась ускорить "женскую амнистию"
Матвиенко вызвалась ускорить "женскую амнистию"

Напомним, что тему либерализации уголовного законодательства президент Владимир Путин в уходящем году обсуждал на одной из встреч с представителями крупного бизнеса. Ещё одна громкая тема 2023 года — "женская амнистия" — возможность помилования всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, а также тех, у которых есть несовершеннолетние дети. Одним из ярких примеров стал приговор журналистке Александре Баязитовой, страдающей рядом серьёзных заболеваний.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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