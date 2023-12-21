Матвиенко: Анализ возможности смягчения некоторых статей УК начнётся с января
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Фото © Пресс-служба Совфеда
Работа по анализу возможности смягчения некоторых статей Уголовного кодекса начнётся с января 2024 года. Об этом сообщила на пресс-конференции в четверг, 21 декабря, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, законодателям предстоит серьёзная аналитическая работа, которая не требует спешки.
"Я думаю, что здесь не нужна спешка. Здесь нужна серьёзная аналитическая работа с участием экспертов, бизнеса, юристов. Мы уже обсуждали эту тему в Совете Федерации и условились, что с января месяца начнём такой диалог со специалистами", — проанонсировала Матвиенко.
Напомним, что тему либерализации уголовного законодательства президент Владимир Путин в уходящем году обсуждал на одной из встреч с представителями крупного бизнеса. Ещё одна громкая тема 2023 года — "женская амнистия" — возможность помилования всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, а также тех, у которых есть несовершеннолетние дети. Одним из ярких примеров стал приговор журналистке Александре Баязитовой, страдающей рядом серьёзных заболеваний.