В Первоуральске на прощание с погибшим на соревнованиях 14-летним боксёром пришёл его оппонент
SHOT: В Первоуральске простились с 14-летним боксёром, погибшим на соревнованиях
На прощание с 14-летним Тимофеем, погибшим на соревнованиях по боксу в Первоуральске, приехал его оппонент, после ударов которого и наступила смерть юного спортсмена. Парень посетил траурную церемонию, почтил память сверстника и выразил соболезнования его родителям, сообщает SHOT.
В Первоуральске простились с 14-летним боксёром. Видео © Telegram / SHOT
Судя по кадрам с церемонии прощания, проводить в последний путь Тимофея пришло больше сотни человек. Все выражали соболезнования родителям мальчика, многие взрослые попросту не могли сдержать слёзы.
Напомним, что трагедия произошла в минувшее воскресенье, 17 декабря. Подросток участвовал в первенстве по боксу городского округа Первоуральска. В финальном поединке 14-летний спортсмен пропустил несколько ударов, зашатался и потерял сознание прямо на ринге. При этом скорая не смогла быстро проехать к умирающему спортсмену из-за того, что ей просто не открывали шлагбаум. Сейчас следователи проверяют эту информацию. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Кадр из видео Telegram / SHOT