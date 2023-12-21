В Первоуральске на прощание с погибшим на соревнованиях 14-летним боксёром пришёл его оппонент

На прощание с 14-летним Тимофеем, погибшим на соревнованиях по боксу в Первоуральске, приехал его оппонент, после ударов которого и наступила смерть юного спортсмена. Парень посетил траурную церемонию, почтил память сверстника и выразил соболезнования его родителям, сообщает SHOT.