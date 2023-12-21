Сама может подать в суд: Юрист заявил, что Ивлеевой ничего не грозит после скандальной голой вечеринки
Юрист Карабанов: После проверки вечеринки Ивлеевой уголовное дело не возбудят
Проверка скандальной вечеринки блогера Насти Ивлеевой, устроенной в одном из столичных клубов, не закончится для неё возбуждением уголовного дела. Так юрист Александр Карабанов прокомментировал призывы возмущённых общественников обратить внимание на прошедшую тусовку.
"23 миллиона на попе": Ивлеева хвастается главным аксессуаром наряда на вечеринке. Видео © Telegram / Неопра, блин
"Данная инициатива со стороны общественной организации "Зов народа" не будет иметь для Анастасии Ивлеевой никаких процессуальных последствий, а по результату проверки должно быть вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", — подчеркнул он в беседе с РИА "ФедералПресс".
По мнению эксперта, дресс-код для вечеринки не связан с какими-либо признаками преступления или пропаганды. Более того, юрист указал, что телеведущая даже может подать встречный иск против общественников о защите чести и достоинства.
Как сообщал Лайф, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка") прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ* во все возможные инстанции уже обратились различные общественники. Сама же блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки. Лолита же считает, что фотографии с вечеринки являются арт-объектами и несут ценность.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.
Vk / Настя Ивлеева