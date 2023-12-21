Сама может подать в суд: Юрист заявил, что Ивлеевой ничего не грозит после скандальной голой вечеринки

Проверка скандальной вечеринки блогера Насти Ивлеевой, устроенной в одном из столичных клубов, не закончится для неё возбуждением уголовного дела. Так юрист Александр Карабанов прокомментировал призывы возмущённых общественников обратить внимание на прошедшую тусовку.

"23 миллиона на попе": Ивлеева хвастается главным аксессуаром наряда на вечеринке. Видео © Telegram / Неопра, блин

"Данная инициатива со стороны общественной организации "Зов народа" не будет иметь для Анастасии Ивлеевой никаких процессуальных последствий, а по результату проверки должно быть вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", — подчеркнул он в беседе с РИА "ФедералПресс".

По мнению эксперта, дресс-код для вечеринки не связан с какими-либо признаками преступления или пропаганды. Более того, юрист указал, что телеведущая даже может подать встречный иск против общественников о защите чести и достоинства.